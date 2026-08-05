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Kursverlauf 05.08.2026 12:26:30

Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX am Mittag auf grünem Terrain

Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX am Mittag auf grünem Terrain

Das macht der SDAX am dritten Tag der Woche.

Der SDAX notiert im XETRA-Handel um 12:08 Uhr um 0,07 Prozent fester bei 18 652,22 Punkten. Der Wert der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 89,632 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,498 Prozent auf 18 732,28 Punkte an der Kurstafel, nach 18 639,43 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 18 636,90 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 18 747,57 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des SDAX

Seit Beginn der Woche kletterte der SDAX bereits um 1,04 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, bei 18 539,82 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.05.2026, wies der SDAX einen Stand von 18 182,88 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 05.08.2025, verzeichnete der SDAX einen Wert von 17 186,06 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 7,47 Prozent nach oben. Bei 19 325,96 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15 733,78 Zählern markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich derzeit ASTA Energy Solutions (+ 4,63 Prozent auf 58,80 EUR), Springer Nature (+ 3,87 Prozent auf 19,34 EUR), Alzchem Group (+ 3,38 Prozent auf 162,00 EUR), Stabilus SE (+ 2,49 Prozent auf 16,44 EUR) und Vincorion (+ 1,86 Prozent auf 19,69 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen hingegen Basler (-3,91 Prozent auf 24,60 EUR), init innovation in traffic systems SE (-2,21 Prozent auf 46,55 EUR), Drägerwerk (-1,59 Prozent auf 111,60 EUR), Hypoport SE (-1,52 Prozent auf 84,15 EUR) und STO SE (-1,42 Prozent auf 97,40 EUR) unter Druck.

Diese SDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im SDAX weist die HelloFresh-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 209 135 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,723 Mrd. Euro macht die Springer Nature-Aktie im SDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SDAX-Werte im Fokus

Unter den SDAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 2,34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die HAMBORNER REIT-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,64 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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Alzchem Group AG 158,50 0,06% Alzchem Group AG
ASTA Energy Solutions 54,40 -3,20% ASTA Energy Solutions
Basler AG 23,90 -1,24% Basler AG
Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz. 108,80 -1,27% Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
HAMBORNER REIT 4,37 0,69% HAMBORNER REIT
HelloFresh 3,37 -0,71% HelloFresh
Hypoport SE 87,10 2,41% Hypoport SE
init innovation in traffic systems SE 46,80 1,96% init innovation in traffic systems SE
KWS SAAT SE & Co. KGaA 71,60 0,56% KWS SAAT SE & Co. KGaA
Mutares 27,05 0,56% Mutares
Springer Nature 20,15 2,08% Springer Nature
Stabilus SE 17,02 3,40% Stabilus SE
STO SE & Co. KGaA 95,90 -0,21% STO SE & Co. KGaA
Vincorion 19,53 0,31% Vincorion

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SDAX 18 659,63 0,51%

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