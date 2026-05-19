Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX am Mittag freundlich

Aktuell zeigen sich die Anleger in Frankfurt optimistisch.

Um 12:09 Uhr legt der SDAX im XETRA-Handel um 0,31 Prozent auf 18 485,93 Punkte zu. Insgesamt kommt der SDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 91,046 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0,034 Prozent schwächer bei 18 423,26 Punkten, nach 18 429,44 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 18 409,47 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 18 556,63 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der SDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2026, den Stand von 18 268,79 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.02.2026, erreichte der SDAX einen Wert von 17 983,05 Punkten. Der SDAX stand noch vor einem Jahr, am 19.05.2025, bei 16 643,79 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 6,51 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 18 717,19 Punkten. Bei 15 733,78 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im SDAX

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich aktuell ATOSS Software (+ 12,40 Prozent auf 80,70 EUR), GFT SE (+ 6,24 Prozent auf 22,15 EUR), secunet Security Networks (+ 4,64 Prozent auf 203,00 EUR), adesso SE (+ 4,37 Prozent auf 59,70 EUR) und Energiekontor (+ 3,70 Prozent auf 50,40 EUR). Schwächer notieren im SDAX derweil Ottobock (-9,65 Prozent auf 54,30 EUR), SMA Solar (-8,11 Prozent auf 62,35 EUR), NORMA Group SE (-4,32 Prozent auf 16,84 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-1,86 Prozent auf 87,25 EUR) und VERBIO Vereinigte BioEnergie (-1,79 Prozent auf 37,36 EUR).

Welche SDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die EVOTEC SE-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 508 449 Aktien gehandelt. Im SDAX weist die 1&1-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 3,972 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Titel im Fokus

Unter den SDAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 2,74 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 7,97 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at