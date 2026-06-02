Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX am Mittag mit positivem Vorzeichen

Am Dienstag bewegt sich der SDAX um 12:09 Uhr via XETRA 1,02 Prozent fester bei 19 151,78 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 93,407 Mrd. Euro. In den Dienstagshandel ging der SDAX 0,491 Prozent stärker bei 19 052,10 Punkten, nach 18 958,94 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 19 225,83 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 19 052,10 Punkten verzeichnete.

SDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, lag der SDAX bei 17 911,06 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.03.2026, erreichte der SDAX einen Stand von 17 865,52 Punkten. Der SDAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 02.06.2025, bei 16 648,77 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 10,35 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SDAX steht derzeit bei 19 325,96 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 15 733,78 Zählern.

SDAX-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich aktuell Alzchem Group (+ 6,04 Prozent auf 198,40 EUR), Siltronic (+ 4,43 Prozent auf 102,50 EUR), Mutares (+ 4,18 Prozent auf 28,65 EUR), Verve Group (+ 4,14 Prozent auf 1,76 EUR) und Elmos Semiconductor (+ 4,12 Prozent auf 181,80 EUR). Die Verlierer im SDAX sind derweil FRIEDRICH VORWERK (-5,21 Prozent auf 61,85 EUR), pbb (-2,14 Prozent auf 3,56 EUR), Medios (-1,91 Prozent auf 13,34 EUR), Sixt SE St (-1,56 Prozent auf 72,65 EUR) und VERBIO Vereinigte BioEnergie (-1,35 Prozent auf 39,56 EUR).

SDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im SDAX ist die HelloFresh-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 333 983 Aktien gehandelt. Die 1&1-Aktie sticht im SDAX mit einer Marktkapitalisierung von 4,007 Mrd. Euro heraus.

KGV und Dividende der SDAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 2,90 erwartet. Mutares-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,53 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at