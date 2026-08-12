Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX am Mittwochmittag freundlich

Der SDAX zeigt sich am Mittwoch wenig verändert.

Am Mittwoch geht es im SDAX um 12:08 Uhr via XETRA um 0,03 Prozent auf 18 577,13 Punkte nach oben. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 90,126 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der SDAX 0,002 Prozent höher bei 18 571,58 Punkten in den Handel, nach 18 571,14 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 18 599,31 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 18 510,87 Einheiten.

So entwickelt sich der SDAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht fiel der SDAX bereits um 0,659 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, mit 18 128,23 Punkten bewertet. Der SDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 12.05.2026, den Stand von 18 097,33 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.08.2025, stand der SDAX noch bei 17 149,49 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 7,04 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der SDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 19 325,96 Punkten. Bei 15 733,78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

SDAX-Top-Flop-Liste

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen derzeit LPKF Laser Electronics (+ 5,77 Prozent auf 16,50 EUR), SMA Solar (+ 4,80 Prozent auf 57,85 EUR), Basler (+ 3,92 Prozent auf 23,85 EUR), INDUS (+ 1,98 Prozent auf 30,90 EUR) und Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 1,89 Prozent auf 62,00 EUR). Schwächer notieren im SDAX derweil CANCOM SE (-4,66 Prozent auf 21,50 EUR), PNE (-4,27 Prozent auf 7,62 EUR), Carl Zeiss Meditec (-3,22 Prozent auf 30,08 EUR), TeamViewer (-2,65 Prozent auf 6,42 EUR) und Douglas (-2,33 Prozent auf 7,97 EUR).

SDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im SDAX ist die PNE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 306 064 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Springer Nature mit 4,057 Mrd. Euro im SDAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der SDAX-Werte

Die Mutares-Aktie verzeichnet mit 2,36 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. HAMBORNER REIT-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,66 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at