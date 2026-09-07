HAMBORNER REIT Aktie

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WKN DE: A3H233 / ISIN: DE000A3H2333

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XETRA-Handel im Blick 07.09.2026 15:58:49

Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX am Montagnachmittag im Aufwind

Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX am Montagnachmittag im Aufwind

Der SDAX verzeichnet derzeit Kursgewinne.

Um 15:40 Uhr verbucht der SDAX im XETRA-Handel Gewinne in Höhe von 0,23 Prozent auf 18 777,69 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 94,265 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0,054 Prozent stärker bei 18 744,22 Punkten, nach 18 734,04 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 18 781,28 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 18 673,48 Einheiten.

SDAX seit Jahresbeginn

Der SDAX erreichte vor einem Monat, am 07.08.2026, den Stand von 18 659,63 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, wies der SDAX einen Stand von 18 433,82 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, den Wert von 16 528,30 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 8,19 Prozent. Der SDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19 325,96 Punkten. Bei 15 733,78 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im SDAX

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich aktuell secunet Security Networks (+ 15,04 Prozent auf 208,00 EUR), OHB SE (+ 7,38 Prozent auf 197,80 EUR), SMA Solar (+ 5,38 Prozent auf 59,70 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 5,16 Prozent auf 31,78 EUR) und Basler (+ 3,06 Prozent auf 23,60 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind derweil Stabilus SE (-3,93 Prozent auf 16,14 EUR), TeamViewer (-2,70 Prozent auf 6,67 EUR), Dermapharm (-2,65 Prozent auf 38,55 EUR), HelloFresh (-2,22 Prozent auf 2,74 EUR) und Grand City Properties (-1,81 Prozent auf 9,20 EUR).

Welche Aktien im SDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SDAX ist die TeamViewer-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 525 176 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von 1&1 mit 4,176 Mrd. Euro im SDAX den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die SDAX-Aktien auf

Die Mutares-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten inne. Die HAMBORNER REIT-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,89 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Analysen zu SDAX-Aktien
Zum SDAX-Chart
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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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Aktien in diesem Artikel

1&1 AG 23,65 0,64% 1&1 AG
Basler AG 23,55 3,52% Basler AG
Dermapharm Holding SE 38,35 -2,66% Dermapharm Holding SE
Grand City Properties S.A. 9,15 -1,61% Grand City Properties S.A.
HAMBORNER REIT 4,23 -0,59% HAMBORNER REIT
HelloFresh 2,76 -1,04% HelloFresh
KWS SAAT SE & Co. KGaA 77,30 0,26% KWS SAAT SE & Co. KGaA
Mutares 25,85 2,17% Mutares
OHB SE 188,40 1,95% OHB SE
secunet Security Networks AG 201,00 11,67% secunet Security Networks AG
SMA Solar AG 59,70 5,76% SMA Solar AG
Stabilus SE 16,14 -3,24% Stabilus SE
TeamViewer 6,61 -3,85% TeamViewer
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG 31,68 5,60% VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

Indizes in diesem Artikel

SDAX 18 765,20 0,17%

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