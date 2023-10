Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX-Anleger greifen zum Handelsstart zu

Um 09:11 Uhr klettert der SDAX im XETRA-Handel um 0,20 Prozent auf 12 154,38 Punkte. Damit kommen die im SDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 99,055 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0,333 Prozent stärker bei 12 170,71 Punkten, nach 12 130,28 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 12 151,31 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 12 170,71 Zählern.

SDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche gab der SDAX bereits um 1,00 Prozent nach. Vor einem Monat, am 27.09.2023, verzeichnete der SDAX einen Stand von 12 541,62 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.07.2023, notierte der SDAX bei 13 737,45 Punkten. Der SDAX wurde vor einem Jahr, am 27.10.2022, mit 11 423,71 Punkten bewertet.

Seit Beginn des Jahres 2023 kletterte der Index bereits um 0,578 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SDAX bereits bei 13 880,68 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 11 973,73 Punkte.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Die Top-Aktien im SDAX sind aktuell SÜSS MicroTec SE (+ 3,45 Prozent auf 16,18 EUR), STRATEC SE (+ 2,97 Prozent auf 38,10 EUR), CANCOM SE (+ 2,43 Prozent auf 22,80 EUR), PATRIZIA SE (+ 1,97 Prozent auf 7,23 EUR) und Nagarro SE (+ 1,69 Prozent auf 69,30 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich derweil Hypoport SE (-4,82 Prozent auf 100,80 EUR), thyssenkrupp nucera (-3,05 Prozent auf 13,33 EUR), ADTRAN (-2,50 Prozent auf 6,63 USD), Ceconomy St (-1,68 Prozent auf 1,81 EUR) und Schaeffler (-1,37 Prozent auf 5,03 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im SDAX

Die Schaeffler-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. 106 669 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von TRATON mit 8,875 Mrd. Euro im SDAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der SDAX-Titel im Blick

Die TRATON-Aktie hat mit 3,54 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX inne. Unter den Aktien im Index verzeichnet die pbb-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 10,99 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at