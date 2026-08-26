Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX auf grünem Terrain

Am Mittwochmittag zeigen sich die Börsianer in Frankfurt optimistisch.

Am Mittwoch steigt der SDAX um 12:08 Uhr via XETRA um 0,61 Prozent auf 18 655,33 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 93,619 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0,062 Prozent stärker bei 18 553,39 Punkten, nach 18 541,82 Punkten am Vortag.

Bei 18 528,24 Einheiten erreichte der SDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 18 655,33 Punkten den höchsten Stand markierte.

SDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche stieg der SDAX bereits um 0,601 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, bei 18 229,28 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.05.2026, wurde der SDAX mit 18 844,57 Punkten berechnet. Der SDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 26.08.2025, den Wert von 17 057,26 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 7,49 Prozent nach oben. Bei 19 325,96 Punkten schaffte es der SDAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 15 733,78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

SDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind derzeit Wacker Neuson SE (+ 3,65 Prozent auf 22,70 EUR), Vossloh (+ 3,20 Prozent auf 59,60 EUR), MLP SE (+ 3,15 Prozent auf 9,51 EUR), KWS SAAT SE (+ 3,10 Prozent auf 76,60 EUR) und Basler (+ 3,06 Prozent auf 23,60 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind derweil Dermapharm (-3,81 Prozent auf 40,40 EUR), OHB SE (-2,19 Prozent auf 188,00 EUR), Springer Nature (-1,88 Prozent auf 19,82 EUR), SMA Solar (-1,80 Prozent auf 54,65 EUR) und TeamViewer (-1,66 Prozent auf 6,51 EUR).

Welche Aktien im SDAX den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 279 842 Aktien gehandelt. Die OHB SE-Aktie macht im SDAX mit 4,183 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

SDAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die Mutares-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten inne. Die HAMBORNER REIT-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,69 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at