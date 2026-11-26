Der SDAX behält sein positives Vorzeichen auch am vierten Tag der Woche.

Um 09:10 Uhr tendiert der SDAX im XETRA-Handel 1,54 Prozent höher bei 17 140,60 Punkten. Insgesamt kommt der SDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 85,573 Mrd. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 1,21 Prozent auf 17 084,43 Punkte an der Kurstafel, nach 16 880,78 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 17 140,60 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 17 084,43 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der SDAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den SDAX bereits um 1,97 Prozent aufwärts. Der SDAX bewegte sich noch vor einem Monat, am 26.10.2026, bei 18 332,77 Punkten. Der SDAX erreichte vor drei Monaten, am 26.08.2026, den Stand von 18 642,01 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.11.2025, verzeichnete der SDAX einen Wert von 16 325,95 Punkten.

Der Index gab seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 1,24 Prozent nach. Bei 19 325,96 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Das Jahrestief beträgt hingegen 15 733,78 Punkte.

SDAX-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind aktuell PNE (+ 4,91 Prozent auf 3,95 EUR), Basler (+ 4,88 Prozent auf 22,55 EUR), LPKF Laser Electronics (+ 4,87 Prozent auf 7,32 EUR), ASTA Energy Solutions (+ 4,76 Prozent auf 39,60 EUR) und SMA Solar (+ 4,22 Prozent auf 43,98 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind derweil NORMA Group SE (-4,01 Prozent auf 11,00 EUR), EVOTEC SE (-3,30 Prozent auf 2,46 EUR), HelloFresh (-2,80 Prozent auf 3,23 EUR), Dermapharm (-2,42 Prozent auf 32,20 EUR) und Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-0,67 Prozent auf 58,90 EUR).

Die teuersten SDAX-Unternehmen

Aktuell weist die EVOTEC SE-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. 114 694 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX nimmt die 1&1-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 5,362 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 1,31 zu Buche schlagen. Die HAMBORNER REIT-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,81 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at