Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX beginnt Freitagssitzung im Plus

Der SDAX hält am Freitag an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Der SDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,02 Prozent fester bei 18 340,25 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 96,558 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,037 Prozent schwächer bei 18 330,16 Punkten in den Freitagshandel, nach 18 336,93 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SDAX lag am Freitag bei 18 328,08 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 18 346,94 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des SDAX

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SDAX bislang Gewinne von 1,14 Prozent. Vor einem Monat, am 16.12.2025, wies der SDAX einen Wert von 16 720,30 Punkten auf. Der SDAX wies vor drei Monaten, am 16.10.2025, einen Stand von 17 017,88 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 16.01.2025, lag der SDAX-Kurs bei 13 826,24 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 5,67 Prozent zu Buche. In diesem Jahr markierte der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 18 346,94 Punkten. Bei 17 174,39 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

SDAX-Top-Flop-Liste

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen aktuell Klöckner (+ 28,22 Prozent auf 11,04 EUR), Drägerwerk (+ 1,99 Prozent auf 81,90 EUR), Salzgitter (+ 1,32 Prozent auf 47,50 EUR), BVB (Borussia Dortmund) (+ 1,19 Prozent auf 3,40 EUR) und Douglas (+ 1,16 Prozent auf 12,24 EUR). Schwächer notieren im SDAX derweil NORMA Group SE (-6,70 Prozent auf 14,76 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-1,87 Prozent auf 49,36 EUR), PNE (-1,85 Prozent auf 9,55 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-1,69 Prozent auf 25,54 EUR) und Sixt SE St (-1,66 Prozent auf 68,05 EUR).

SDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Klöckner-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. 2 508 020 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Schaeffler mit 9,553 Mrd. Euro im SDAX den größten Anteil aus.

SDAX-Fundamentaldaten im Blick

Die Mutares-Aktie weist mit 4,74 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX auf. Die HAMBORNER REIT-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,00 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

