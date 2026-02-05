Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX beginnt Handel in der Gewinnzone

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am Morgen.

Der SDAX tendiert im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,23 Prozent fester bei 17 966,66 Punkten. Damit kommen die im SDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 95,657 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,134 Prozent stärker bei 17 949,87 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 17 925,77 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 17 966,66 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 17 893,54 Punkten verzeichnete.

SDAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der SDAX bislang Gewinne von 0,072 Prozent. Der SDAX notierte noch vor einem Monat, am 05.01.2026, bei 17 551,47 Punkten. Der SDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 05.11.2025, den Stand von 16 092,48 Punkten. Der SDAX wies vor einem Jahr, am 05.02.2025, einen Stand von 14 566,29 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 3,52 Prozent zu Buche. Bei 18 480,20 Punkten markierte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 17 174,39 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im SDAX

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen derzeit tonies (+ 5,66 Prozent auf 11,20 EUR), Salzgitter (+ 3,08 Prozent auf 48,82 EUR), Kontron (+ 2,68 Prozent auf 22,96 EUR), Siltronic (+ 2,30 Prozent auf 49,78 EUR) und GFT SE (+ 1,78 Prozent auf 19,48 EUR). Die Verlierer im SDAX sind hingegen PVA TePla (-3,76 Prozent auf 20,50 EUR), Stabilus SE (-2,57 Prozent auf 19,68 EUR), Alzchem Group (-2,49 Prozent auf 141,20 EUR), Verve Group (-2,07 Prozent auf 1,32 EUR) und SMA Solar (-1,64 Prozent auf 33,64 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im SDAX

Im SDAX sticht die tonies-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 143 452 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 9,213 Mrd. Euro weist die Schaeffler-Aktie im SDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

SDAX-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4,49 erwartet. Die HAMBORNER REIT-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,87 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

