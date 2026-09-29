Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX bewegt sich zum Handelsstart im Plus

Der SDAX klettert im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0,28 Prozent auf 18 299,10 Punkte. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 92,082 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,057 Prozent höher bei 18 258,97 Punkten in den Dienstagshandel, nach 18 248,52 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SDAX bei 18 310,55 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 18 258,97 Punkten.

SDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, bei 18 995,19 Punkten. Der SDAX erreichte vor drei Monaten, am 29.06.2026, einen Stand von 17 927,03 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 29.09.2025, lag der SDAX bei 16 872,76 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 5,44 Prozent nach oben. Das SDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 19 325,96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15 733,78 Zählern markiert.

Top- und Flop-Aktien im SDAX

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind aktuell KWS SAAT SE (+ 3,67 Prozent auf 73,50 EUR), Basler (+ 3,29 Prozent auf 23,55 EUR), Medios (+ 3,10 Prozent auf 11,30 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 3,08 Prozent auf 70,30 EUR) und PVA TePla (+ 3,00 Prozent auf 30,94 EUR). Schwächer notieren im SDAX derweil OHB SE (-3,73 Prozent auf 180,60 EUR), HelloFresh (-2,96 Prozent auf 2,33 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-1,86 Prozent auf 29,52 EUR), pbb (-1,84 Prozent auf 3,10 EUR) und Hypoport SE (-1,22 Prozent auf 72,85 EUR).

Die teuersten Unternehmen im SDAX

Das Handelsvolumen der HelloFresh-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. 131 255 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von 1&1 mit 4,264 Mrd. Euro im SDAX den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Aktien

Die Mutares-Aktie verzeichnet mit 1,51 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Die Mutares-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,33 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at