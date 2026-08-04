Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX freundlich

Am zweiten Tag der Woche wagen sich die Börsianer in Frankfurt aus der Reserve.

Am Dienstag bewegt sich der SDAX um 15:41 Uhr via XETRA 0,59 Prozent höher bei 18 634,14 Punkten. An der Börse sind die im SDAX enthaltenen Werte damit 88,928 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der SDAX 0,224 Prozent fester bei 18 566,04 Punkten in den Handel, nach 18 524,47 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 18 549,00 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 18 671,96 Einheiten.

SDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, wies der SDAX einen Wert von 18 539,82 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 04.05.2026, verzeichnete der SDAX einen Wert von 18 008,68 Punkten. Der SDAX wurde vor einem Jahr, am 04.08.2025, mit 17 083,71 Punkten bewertet.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 7,37 Prozent aufwärts. Das SDAX-Jahreshoch beträgt derzeit 19 325,96 Punkte. Bei 15 733,78 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im SDAX

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen aktuell LPKF Laser Electronics (+ 8,65 Prozent auf 15,70 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 7,37 Prozent auf 29,42 EUR), Stabilus SE (+ 6,80 Prozent auf 16,02 EUR), ASTA Energy Solutions (+ 5,60 Prozent auf 56,60 EUR) und Vincorion (+ 4,91 Prozent auf 19,24 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen derweil Kontron (-2,73 Prozent auf 20,68 EUR), HAMBORNER REIT (-2,39 Prozent auf 4,29 EUR), HelloFresh (-2,05 Prozent auf 3,40 EUR), Carl Zeiss Meditec (-2,01 Prozent auf 31,14 EUR) und SAF-HOLLAND SE (-1,64 Prozent auf 21,05 EUR).

SDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die HelloFresh-Aktie aufweisen. 679 749 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX weist die Springer Nature-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,679 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 2,31 erwartet. Die Mutares-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,58 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at