Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX in Grün

Am Nachmittag zeigen sich die Börsianer in Frankfurt optimistisch.

Um 15:42 Uhr tendiert der SDAX im XETRA-Handel 0,58 Prozent fester bei 16 266,58 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 80,244 Mrd. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,200 Prozent auf 16 204,50 Punkte an der Kurstafel, nach 16 172,08 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SDAX lag heute bei 16 365,62 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 16 204,50 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SDAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den SDAX bereits um 1,91 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 13.10.2025, wies der SDAX einen Wert von 17 269,42 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 13.08.2025, verzeichnete der SDAX einen Stand von 17 073,11 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.11.2024, stand der SDAX noch bei 13 231,95 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 legte der Index bereits um 17,13 Prozent zu. Bei 18 206,72 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 183,63 Punkten verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im SDAX

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind aktuell Heidelberger Druckmaschinen (+ 9,75 Prozent auf 2,11 EUR), JOST Werke (+ 8,38 Prozent auf 53,00 EUR), PNE (+ 7,34 Prozent auf 10,82 EUR), Eckert Ziegler (+ 7,33 Prozent auf 16,69 EUR) und Dürr (+ 6,68 Prozent auf 21,55 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind hingegen ProCredit (-5,58 Prozent auf 7,44 EUR), pbb (-5,48 Prozent auf 4,00 EUR), SMA Solar (-5,11 Prozent auf 28,96 EUR), grenke (-4,86 Prozent auf 14,08 EUR) und GFT SE (-4,32 Prozent auf 16,84 EUR).

Welche Aktien im SDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 1 871 297 Aktien gehandelt. Im SDAX hat die Schaeffler-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 6,383 Mrd. Euro den größten Anteil.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Titel

2025 präsentiert die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Mutares-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 10,11 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

