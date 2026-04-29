Alzchem Group Aktie
WKN DE: A2YNT3 / ISIN: DE000A2YNT30
|SDAX aktuell
|
29.04.2026 12:27:22
Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX in Grün
Der SDAX erhöht sich im XETRA-Handel um 12:08 Uhr um 0,57 Prozent auf 17 691,58 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 89,093 Mrd. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der SDAX 0,425 Prozent fester bei 17 665,32 Punkten, nach 17 590,61 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des SDAX betrug 17 720,10 Punkte, das Tagestief hingegen 17 630,32 Zähler.
SDAX-Entwicklung im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche fiel der SDAX bereits um 0,365 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, wurde der SDAX mit einer Bewertung von 16 338,41 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 29.01.2026, wurde der SDAX mit 17 987,96 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 29.04.2025, wies der SDAX einen Stand von 15 631,14 Punkten auf.
Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 1,94 Prozent nach oben. Der SDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18 480,20 Punkten. Bei 15 733,78 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX
Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind derzeit VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 4,43 Prozent auf 38,70 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 4,04 Prozent auf 70,75 EUR), PVA TePla (+ 3,66 Prozent auf 35,12 EUR), Südzucker (+ 3,30 Prozent auf 11,90 EUR) und Hypoport SE (+ 3,11 Prozent auf 83,00 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind derweil pbb (-2,50 Prozent auf 3,19 EUR), Fielmann (-1,70 Prozent auf 43,40 EUR), Sixt SE St (-1,45 Prozent auf 68,20 EUR), Grand City Properties (-1,24 Prozent auf 9,57 EUR) und ProSiebenSat1 Media SE (-1,21 Prozent auf 4,08 EUR).
Diese SDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie. 515 616 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von 1&1 mit 3,989 Mrd. Euro im SDAX den größten Anteil aus.
Fundamentalkennzahlen der SDAX-Titel im Blick
Die Mutares-Aktie verzeichnet mit 3,81 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Die Mutares-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,86 Prozent, die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Alzchem Group AG
|
15:59
|Börse Frankfurt in Grün: SDAX nachmittags in Grün (finanzen.at)
|
13:02
|ROUNDUP: Guter Jahresstart für Spezialchemiekonzern Alzchem - Aktie sinkt aber (dpa-AFX)
|
12:26
|Handel in Frankfurt: So entwickelt sich der SDAX mittags (finanzen.at)
|
09:29
|Börse Frankfurt: SDAX zeigt sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
|
06:55
|EQS-News: Alzchem Group AG im 1. Quartal 2026 mit deutlicher Ertragssteigerung (EQS Group)
|
06:55
|EQS-News: Alzchem Group AG reports significant increase in earnings in the first quarter of 2026 (EQS Group)
|
29.04.26
|Gewinne in Frankfurt: Börsianer lassen SDAX zum Ende des Mittwochshandels steigen (finanzen.at)
|
29.04.26
|Handel in Frankfurt: SDAX nachmittags mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
Analysen zu Alzchem Group AG
|11:37
|Alzchem Group Buy
|Warburg Research
|10:44
|Alzchem Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.03.26
|Alzchem Group Buy
|Warburg Research
|12.03.26
|Alzchem Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.02.26
|Alzchem Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:37
|Alzchem Group Buy
|Warburg Research
|10:44
|Alzchem Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.03.26
|Alzchem Group Buy
|Warburg Research
|12.03.26
|Alzchem Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.02.26
|Alzchem Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:37
|Alzchem Group Buy
|Warburg Research
|10:44
|Alzchem Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.03.26
|Alzchem Group Buy
|Warburg Research
|12.03.26
|Alzchem Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.02.26
|Alzchem Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|1&1 AG
|22,50
|1,35%
|Alzchem Group AG
|165,60
|-5,15%
|Fielmann AG
|42,55
|-1,39%
|Grand City Properties S.A.
|9,60
|1,80%
|Heidelberger Druckmaschinen AG
|1,46
|-0,61%
|Hypoport SE
|82,05
|-1,38%
|Mutares
|24,75
|-1,20%
|pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank)
|3,23
|1,76%
|ProSiebenSat.1 Media SE
|4,07
|1,60%
|PVA TePla AG
|36,50
|4,41%
|Sixt SE St.
|68,25
|2,40%
|Südzucker AG (Suedzucker AG)
|12,32
|5,12%
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|76,10
|9,65%
|VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
|37,66
|-0,69%
Indizes in diesem Artikel
|SDAX
|17 847,49
|1,17%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEZB, Fed und Tech-Bilanzen im Mittelpunkt: ATX leichter -- DAX in Grün -- Dow fester -- Asiens Börsen schlussendlich mehrheitlich in Rot
Der heimische Leitindex tendiert am Donnerstag abwärts. Der deutsche Leitindex erzielt währenddessen Gewinne. Der Dow zeigt sich im Donnerstagshandel von seiner freundlichen Seite. Die asiatischen Börsen weisen am Donnerstag vermehrt negative Vorzeichen aus.