Alzchem Group Aktie

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WKN DE: A2YNT3 / ISIN: DE000A2YNT30

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SDAX aktuell 29.04.2026 12:27:22

Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX in Grün

Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX in Grün

Der SDAX gewinnt am Mittag an Fahrt.

Der SDAX erhöht sich im XETRA-Handel um 12:08 Uhr um 0,57 Prozent auf 17 691,58 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 89,093 Mrd. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der SDAX 0,425 Prozent fester bei 17 665,32 Punkten, nach 17 590,61 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SDAX betrug 17 720,10 Punkte, das Tagestief hingegen 17 630,32 Zähler.

SDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche fiel der SDAX bereits um 0,365 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, wurde der SDAX mit einer Bewertung von 16 338,41 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 29.01.2026, wurde der SDAX mit 17 987,96 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 29.04.2025, wies der SDAX einen Stand von 15 631,14 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 1,94 Prozent nach oben. Der SDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18 480,20 Punkten. Bei 15 733,78 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind derzeit VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 4,43 Prozent auf 38,70 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 4,04 Prozent auf 70,75 EUR), PVA TePla (+ 3,66 Prozent auf 35,12 EUR), Südzucker (+ 3,30 Prozent auf 11,90 EUR) und Hypoport SE (+ 3,11 Prozent auf 83,00 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind derweil pbb (-2,50 Prozent auf 3,19 EUR), Fielmann (-1,70 Prozent auf 43,40 EUR), Sixt SE St (-1,45 Prozent auf 68,20 EUR), Grand City Properties (-1,24 Prozent auf 9,57 EUR) und ProSiebenSat1 Media SE (-1,21 Prozent auf 4,08 EUR).

Diese SDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie. 515 616 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von 1&1 mit 3,989 Mrd. Euro im SDAX den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Titel im Blick

Die Mutares-Aktie verzeichnet mit 3,81 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Die Mutares-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,86 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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Aktien in diesem Artikel

1&1 AG 22,50 1,35% 1&1 AG
Alzchem Group AG 165,60 -5,15% Alzchem Group AG
Fielmann AG 42,55 -1,39% Fielmann AG
Grand City Properties S.A. 9,60 1,80% Grand City Properties S.A.
Heidelberger Druckmaschinen AG 1,46 -0,61% Heidelberger Druckmaschinen AG
Hypoport SE 82,05 -1,38% Hypoport SE
Mutares 24,75 -1,20% Mutares
pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank) 3,23 1,76% pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank)
ProSiebenSat.1 Media SE 4,07 1,60% ProSiebenSat.1 Media SE
PVA TePla AG 36,50 4,41% PVA TePla AG
Sixt SE St. 68,25 2,40% Sixt SE St.
Südzucker AG (Suedzucker AG) 12,32 5,12% Südzucker AG (Suedzucker AG)
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 76,10 9,65% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG 37,66 -0,69% VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

Indizes in diesem Artikel

SDAX 17 847,49 1,17%

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