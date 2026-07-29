ASTA Energy Solutions Aktie

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WKN DE: A4214T / ISIN: AT100ASTA001

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Index-Performance im Fokus 29.07.2026 17:58:45

Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX letztendlich in der Gewinnzone

Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX letztendlich in der Gewinnzone

Der SDAX stieg zum Handelsende.

Der SDAX notierte im XETRA-Handel letztendlich um 1,18 Prozent stärker bei 18 568,80 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 88,633 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,208 Prozent stärker bei 18 390,70 Punkten in den Handel, nach 18 352,55 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SDAX betrug 18 649,41 Punkte, das Tagestief hingegen 18 390,70 Zähler.

So bewegt sich der SDAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn legte der SDAX bereits um 1,38 Prozent zu. Der SDAX bewegte sich noch vor einem Monat, am 29.06.2026, bei 17 927,03 Punkten. Der SDAX wies vor drei Monaten, am 29.04.2026, einen Stand von 17 641,57 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 29.07.2025, wies der SDAX 17 777,87 Punkte auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 6,99 Prozent zu Buche. Bei 19 325,96 Punkten verzeichnete der SDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 15 733,78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die Tops und Flops im SDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen derzeit Shelly (+ 11,02 Prozent auf 64,50 EUR), MLP SE (+ 9,36 Prozent auf 8,18 EUR), INDUS (+ 7,58) Prozent auf 29,80 EUR), GFT SE (+ 6,62 Prozent auf 24,15 EUR) und Ströer SE (+ 6,55 Prozent auf 40,00 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen hingegen Medios (-9,31 Prozent auf 11,10 EUR), ASTA Energy Solutions (-5,82 Prozent auf 51,80 EUR), PVA TePla (-5,66 Prozent auf 31,34 EUR), Basler (-3,49 Prozent auf 23,50 EUR) und FRIEDRICH VORWERK (-2,49 Prozent auf 66,45 EUR).

Welche Aktien im SDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SDAX ist die HelloFresh-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2 447 862 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die 1&1-Aktie dominiert den SDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 3,583 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der SDAX-Werte

Die Mutares-Aktie weist mit 2,82 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX auf. Mit 7,50 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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