Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX liegt zum Start im Plus

Um 09:11 Uhr notiert der SDAX im XETRA-Handel 0,26 Prozent höher bei 18 601,51 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 90,100 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,015 Prozent leichter bei 18 551,11 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 18 553,91 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SDAX bei 18 551,11 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 18 601,51 Punkten.

SDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SDAX bislang Gewinne von 0,762 Prozent. Noch vor einem Monat, am 06.07.2026, erreichte der SDAX einen Wert von 18 539,47 Punkten. Der SDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 06.05.2026, den Wert von 18 348,10 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.08.2025, wies der SDAX einen Stand von 17 020,72 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 7,18 Prozent aufwärts. Der SDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19 325,96 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 15 733,78 Zähler.

Das sind die Tops und Flops im SDAX

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich aktuell Kontron (+ 8,48 Prozent auf 22,52 EUR), 1&1 (+ 3,09 Prozent auf 19,36 EUR), secunet Security Networks (+ 2,90 Prozent auf 184,80 EUR), Springer Nature (+ 2,65 Prozent auf 19,40 EUR) und Energiekontor (+ 2,18 Prozent auf 35,20 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen hingegen PVA TePla (-8,75 Prozent auf 31,48 EUR), Dürr (-4,30 Prozent auf 17,82 EUR), GFT SE (-2,77 Prozent auf 22,80 EUR), LPKF Laser Electronics (-2,64 Prozent auf 14,75 EUR) und KSB SE (-2,23 Prozent auf 833,00 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im SDAX

Das Handelsvolumen der Kontron-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 56 498 Aktien gehandelt. Die Springer Nature-Aktie macht im SDAX mit 3,703 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

SDAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 2,34 erwartet. Die HAMBORNER REIT-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,71 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at