Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX mittags im Plus

Am Mittwoch zeigen sich die Anleger in Frankfurt zuversichtlich.

Um 12:09 Uhr steigt der SDAX im XETRA-Handel um 0,37 Prozent auf 18 112,14 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 86,541 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der SDAX 0,256 Prozent fester bei 18 091,69 Punkten, nach 18 045,58 Punkten am Vortag.

Bei 18 167,90 Einheiten erreichte der SDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 18 051,94 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der SDAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn gewann der SDAX bereits um 1,40 Prozent. Der SDAX bewegte sich noch vor einem Monat, am 01.06.2026, bei 18 958,94 Punkten. Der SDAX stand vor drei Monaten, am 01.04.2026, bei 16 802,71 Punkten. Vor einem Jahr, am 01.07.2025, verzeichnete der SDAX einen Stand von 17 430,40 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 4,36 Prozent aufwärts. Bei 19 325,96 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Bei 15 733,78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind aktuell Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 5,23 Prozent auf 69,40 EUR), HelloFresh (+ 4,13 Prozent auf 4,11 EUR), EVOTEC SE (+ 3,34 Prozent auf 5,17 EUR), Vincorion (+ 2,86 Prozent auf 17,24 EUR) und pbb (+ 2,63 Prozent auf 3,28 EUR). Schwächer notieren im SDAX derweil Energiekontor (-2,44 Prozent auf 38,05 EUR), Springer Nature (-2,27 Prozent auf 18,92 EUR), Befesa (-2,18 Prozent auf 29,20 EUR), Alzchem Group (-1,56 Prozent auf 170,90 EUR) und Ströer SE (-1,52 Prozent auf 33,58 EUR).

Die meistgehandelten SDAX-Aktien

Im SDAX weist die EVOTEC SE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 326 220 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Springer Nature mit 3,783 Mrd. Euro im SDAX den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die SDAX-Aktien auf

Die Mutares-Aktie präsentiert mit 2,93 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Die HAMBORNER REIT-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,22 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at