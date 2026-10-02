Dermapharm Aktie
WKN DE: A2GS5D / ISIN: DE000A2GS5D8
|Index im Blick
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02.10.2026 12:27:13
Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX mittags im Plus
Um 12:10 Uhr steigt der SDAX im XETRA-Handel um 0,67 Prozent auf 18 299,73 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 92,905 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der SDAX 0,372 Prozent fester bei 18 246,28 Punkten, nach 18 178,68 Punkten am Vortag.
Bei 18 395,48 Einheiten erreichte der SDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 18 240,14 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
So bewegt sich der SDAX seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn gewann der SDAX bereits um 0,659 Prozent. Der SDAX bewegte sich noch vor einem Monat, am 02.09.2026, bei 18 458,97 Punkten. Der SDAX stand vor drei Monaten, am 02.07.2026, bei 18 229,17 Punkten. Vor einem Jahr, am 02.10.2025, verzeichnete der SDAX einen Stand von 17 270,16 Punkten.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 5,44 Prozent aufwärts. Bei 19 325,96 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Bei 15 733,78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Top und Flops heute
Die Gewinner-Aktien im SDAX sind aktuell LPKF Laser Electronics (+ 5,61 Prozent auf 16,95 EUR), MLP SE (+ 3,33 Prozent auf 10,24 EUR), PVA TePla (+ 3,29 Prozent auf 35,76 EUR), INDUS (+ 2,88 Prozent auf 41,10 EUR) und Kontron (+ 2,71 Prozent auf 21,20 EUR). Schwächer notieren im SDAX derweil Medios (-3,44 Prozent auf 10,68 EUR), EVOTEC SE (-2,51 Prozent auf 2,95 EUR), Dermapharm (-2,34 Prozent auf 37,55 EUR), Jungheinrich (-2,05 Prozent auf 22,88 EUR) und Deutsche Euroshop (-1,82 Prozent auf 17,24 EUR).
Die meistgehandelten SDAX-Aktien
Im SDAX weist die MLP SE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 215 831 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von 1&1 mit 4,229 Mrd. Euro im SDAX den größten Anteil aus.
Dieses KGV weisen die SDAX-Aktien auf
Die Mutares-Aktie präsentiert mit 1,52 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Die HAMBORNER REIT-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,38 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
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|23,95
|0,42%
|Dermapharm Holding SE
|37,30
|-2,48%
|Deutsche Euroshop AG
|17,08
|-1,95%
|EVOTEC SE
|2,93
|-3,30%
|HAMBORNER REIT
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|-2,54%
|INDUS AG
|40,95
|2,38%
|Jungheinrich AG
|22,92
|-1,80%
|Kontron
|21,06
|2,23%
|KWS SAAT SE & Co. KGaA
|66,30
|-3,91%
|LPKF Laser & Electronics AG
|16,95
|3,67%
|Medios AG
|10,42
|-5,62%
|MLP SE
|10,10
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|24,65
|2,28%
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|36,06
|4,28%
Indizes in diesem Artikel
|SDAX
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