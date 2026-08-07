Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX nachmittags im Plus

Am Freitag zeigen sich die Anleger in Frankfurt zuversichtlich.

Um 15:40 Uhr steigt der SDAX im XETRA-Handel um 0,74 Prozent auf 18 703,02 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 89,718 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der SDAX 0,258 Prozent fester bei 18 612,78 Punkten, nach 18 564,81 Punkten am Vortag.

Bei 18 725,30 Einheiten erreichte der SDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 18 600,57 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der SDAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn gewann der SDAX bereits um 1,31 Prozent. Der SDAX bewegte sich noch vor einem Monat, am 07.07.2026, bei 18 148,27 Punkten. Der SDAX stand vor drei Monaten, am 07.05.2026, bei 18 588,20 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.08.2025, verzeichnete der SDAX einen Stand von 17 293,38 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 7,76 Prozent aufwärts. Bei 19 325,96 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Bei 15 733,78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind aktuell Heidelberger Druckmaschinen (+ 4,56 Prozent auf 1,49 EUR), Stabilus SE (+ 3,62 Prozent auf 17,18 EUR), FRIEDRICH VORWERK (+ 3,58 Prozent auf 69,45 EUR), Südzucker (+ 3,30 Prozent auf 11,26 EUR) und pbb (+ 3,21 Prozent auf 3,47 EUR). Schwächer notieren im SDAX derweil GFT SE (-6,21 Prozent auf 23,40 EUR), ASTA Energy Solutions (-1,76 Prozent auf 55,80 EUR), INDUS (-1,55 Prozent auf 31,70 EUR), Basler (-1,46 Prozent auf 23,70 EUR) und tonies (-1,15 Prozent auf 12,04 EUR).

Die meistgehandelten SDAX-Aktien

Im SDAX weist die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 850 393 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Springer Nature mit 3,759 Mrd. Euro im SDAX den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die SDAX-Aktien auf

Die Mutares-Aktie präsentiert mit 2,36 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Die HAMBORNER REIT-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,70 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at