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XETRA-Handel im Blick 16.11.2026 15:58:44

Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX nachmittags mit grünem Vorzeichen

Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX nachmittags mit grünem Vorzeichen

SDAX-Handel heute.

Am Montag legt der SDAX um 15:42 Uhr via XETRA um 0,44 Prozent auf 17 815,83 Punkte zu. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 88,502 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,243 Prozent höher bei 17 780,64 Punkten in den Handel, nach 17 737,60 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 17 920,42 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 17 753,19 Punkten lag.

SDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Der SDAX stand noch vor einem Monat, am 16.10.2026, bei 18 198,27 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, verzeichnete der SDAX einen Stand von 18 633,51 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, betrug der SDAX-Kurs 16 148,75 Punkte.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 2,65 Prozent zu. Der SDAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 19 325,96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15 733,78 Zählern erreicht.

SDAX-Top-Flop-Aktien

Die Top-Aktien im SDAX sind aktuell SMA Solar (+ 6,14 Prozent auf 48,04 EUR), pbb (+ 4,25 Prozent auf 2,70 EUR), grenke (+ 4,22 Prozent auf 12,36 EUR), FRIEDRICH VORWERK (+ 3,66 Prozent auf 76,40 EUR) und Vincorion (+ 2,89 Prozent auf 15,69 EUR). Schwächer notieren im SDAX hingegen Medios (-3,86 Prozent auf 10,46 EUR), SGL Carbon SE (-2,69 Prozent auf 4,70 EUR), Dürr (-2,56 Prozent auf 15,98 EUR), Stabilus SE (-2,18 Prozent auf 14,38 EUR) und Hypoport SE (-2,01 Prozent auf 90,35 EUR).

Die teuersten SDAX-Konzerne

Das Handelsvolumen der PATRIZIA SE-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. 430 199 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die 1&1-Aktie nimmt im SDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 5,213 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der SDAX-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,40 zu Buche schlagen. Mit 8,70 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der HAMBORNER REIT-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag
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1&1 AG 24,45 0,00% 1&1 AG
Dürr AG 15,82 -2,94% Dürr AG
FRIEDRICH VORWERK 76,10 3,54% FRIEDRICH VORWERK
grenke AG 12,42 5,43% grenke AG
HAMBORNER REIT 4,02 -1,23% HAMBORNER REIT
Hypoport SE 89,95 -2,07% Hypoport SE
KWS SAAT SE & Co. KGaA 65,20 -0,61% KWS SAAT SE & Co. KGaA
Medios AG 10,34 -3,90% Medios AG
Mutares 28,20 2,17% Mutares
PATRIZIA SE 7,92 0,51% PATRIZIA SE
pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank) 2,62 0,54% pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank)
SGL Carbon SE 4,62 -3,85% SGL Carbon SE
SMA Solar AG 47,30 4,69% SMA Solar AG
Stabilus SE 14,16 -2,88% Stabilus SE
Vincorion 15,58 -0,64% Vincorion

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