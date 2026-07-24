Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX notiert zum Start im Plus

Der SDAX hält am fünften Tag der Woche an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Am Freitag tendiert der SDAX um 09:11 Uhr via XETRA 0,26 Prozent fester bei 18 144,84 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 88,855 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,145 Prozent auf 18 072,44 Punkte an der Kurstafel, nach 18 098,62 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 18 072,44 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 18 144,84 Punkten verzeichnete.

SDAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den SDAX bereits um 0,422 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 24.06.2026, stand der SDAX noch bei 17 963,71 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.04.2026, wurde der SDAX mit einer Bewertung von 17 727,33 Punkten gehandelt. Der SDAX wies vor einem Jahr, am 24.07.2025, einen Stand von 17 898,97 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 4,55 Prozent. Bei 19 325,96 Punkten erreichte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 15 733,78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

SDAX-Top-Flop-Liste

Die Top-Aktien im SDAX sind aktuell ATOSS Software (+ 6,93 Prozent auf 74,10 EUR), GFT SE (+ 3,07 Prozent auf 20,45 EUR), SFC Energy (+ 3,05 Prozent auf 20,30 EUR), Ottobock (+ 2,74 Prozent auf 56,20 EUR) und TeamViewer (+ 2,67 Prozent auf 5,59 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind derweil LPKF Laser Electronics (-6,32 Prozent auf 12,60 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-3,90 Prozent auf 32,52 EUR), PVA TePla (-1,46 Prozent auf 36,52 EUR), SAF-HOLLAND SE (-1,45 Prozent auf 20,35 EUR) und Alzchem Group (-0,86 Prozent auf 173,90 EUR).

Welche SDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die LPKF Laser Electronics-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 47 423 Aktien gehandelt. Die 1&1-Aktie weist im SDAX mit 3,619 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SDAX-Titel im Blick

Die Mutares-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,84 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,45 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at