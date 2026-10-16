GFT Aktie
WKN: 580060 / ISIN: DE0005800601
|XETRA-Handel im Blick
|
16.10.2026 17:58:35
Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX präsentiert sich letztendlich fester
Am Freitag steht der SDAX via XETRA zum Handelsschluss 1,41 Prozent im Plus bei 18 206,26 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 91,083 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0,568 Prozent stärker bei 18 055,72 Punkten, nach 17 953,80 Punkten am Vortag.
Bei 18 047,70 Einheiten erreichte der SDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 18 380,40 Punkten den höchsten Stand markierte.
SDAX-Performance seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche stieg der SDAX bereits um 0,346 Prozent. Der SDAX notierte noch vor einem Monat, am 16.09.2026, bei 18 166,95 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.07.2026, wurde der SDAX mit 18 329,52 Punkten berechnet. Der SDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 16.10.2025, den Wert von 17 017,88 Punkten.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 4,90 Prozent nach oben. Bei 19 325,96 Punkten schaffte es der SDAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 15 733,78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
SDAX-Aufsteiger und -Absteiger
Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind derzeit VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 16,56 Prozent auf 29,84 EUR), OHB SE (+ 12,97 Prozent auf 191,60 EUR), Deutsche Euroshop (+ 12,40 Prozent auf 16,86 EUR), Hypoport SE (+ 6,56 Prozent auf 77,95 EUR) und Vincorion (+ 4,84 Prozent auf 19,50 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind derweil GFT SE (-1,45 Prozent auf 27,20 EUR), Mutares (-1,42 Prozent auf 24,35 EUR), Basler (-1,18 Prozent auf 21,00 EUR), LPKF Laser Electronics (-0,83 Prozent auf 12,00 EUR) und INDUS (-0,79 Prozent auf 37,60 EUR).
Welche Aktien im SDAX den größten Börsenwert aufweisen
Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die EVOTEC SE-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 1 497 551 Aktien gehandelt. Die 1&1-Aktie macht im SDAX mit 5,023 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
SDAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus
Die Mutares-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 1,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten inne. Die HAMBORNER REIT-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,45 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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Analysen zu GFT SE
Aktien in diesem Artikel
|1&1 AG
|23,40
|-0,43%
|Basler AG
|20,75
|-1,89%
|Deutsche Euroshop AG
|16,78
|12,17%
|EVOTEC SE
|2,54
|-0,08%
|GFT SE
|26,85
|-2,54%
|HAMBORNER REIT
|4,06
|-0,25%
|Hypoport SE
|76,50
|5,30%
|INDUS AG
|37,25
|-1,46%
|KWS SAAT SE & Co. KGaA
|67,80
|-1,17%
|LPKF Laser & Electronics AG
|11,65
|-6,43%
|Mutares
|24,90
|0,81%
|OHB SE
|191,00
|10,79%
|VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
|29,28
|14,29%
|Vincorion
|19,33
|4,40%
Indizes in diesem Artikel
|SDAX
|18 198,27
|1,36%
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