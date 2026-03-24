SUSS MicroTec Aktie
WKN DE: A1K023 / ISIN: DE000A1K0235
|XETRA-Handel im Blick
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24.03.2026 17:58:56
Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX schließt mit Gewinnen
Im SDAX ging es im XETRA-Handel letztendlich um 0,39 Prozent aufwärts auf 16 527,42 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 82,040 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0,078 Prozent stärker bei 16 475,85 Punkten, nach 16 463,01 Punkten am Vortag.
Der SDAX verzeichnete bei 16 574,11 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 16 305,33 Einheiten.
SDAX seit Jahresbeginn
Der SDAX erreichte vor einem Monat, am 24.02.2026, den Stand von 17 890,98 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, wies der SDAX einen Stand von 16 806,75 Punkten auf. Der SDAX erreichte vor einem Jahr, am 24.03.2025, einen Stand von 16 090,79 Punkten.
Der Index verlor seit Jahresanfang 2026 bereits um 4,77 Prozent. Der SDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18 480,20 Punkten. Bei 15 733,78 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
Das sind die Tops und Flops im SDAX
Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich aktuell Gerresheimer (+ 11,19 Prozent auf 20,96 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 11,14 Prozent auf 40,10 EUR), HelloFresh (+ 6,54 Prozent auf 4,04 EUR), Ottobock (+ 6,46 Prozent auf 53,10 EUR) und Drägerwerk (+ 5,54 Prozent auf 93,30 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind derweil Nagarro SE (-9,60 Prozent auf 43,70 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-6,62 Prozent auf 56,45 EUR), ATOSS Software (-5,26 Prozent auf 73,90 EUR), PNE (-5,05 Prozent auf 7,71 EUR) und adesso SE (-4,26 Prozent auf 56,20 EUR).
Welche Aktien im SDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im SDAX ist die HelloFresh-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2 237 738 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von 1&1 mit 4,069 Mrd. Euro im SDAX den größten Anteil aus.
Dieses KGV weisen die SDAX-Aktien auf
Die Mutares-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten inne. Die Mutares-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,13 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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