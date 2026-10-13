EVOTEC Aktie

EVOTEC für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 566480 / ISIN: DE0005664809

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Kursverlauf 13.10.2026 12:27:11

Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX steigt am Mittag

Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX steigt am Mittag

Das macht der SDAX am Mittag.

Der SDAX klettert im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,08 Prozent auf 18 063,40 Punkte. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 91,031 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,096 Prozent höher bei 18 066,54 Punkten in den Dienstagshandel, nach 18 049,19 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SDAX bei 18 088,10 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 18 019,44 Punkten.

SDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, bei 18 346,58 Punkten. Der SDAX erreichte vor drei Monaten, am 13.07.2026, einen Stand von 18 286,12 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.10.2025, lag der SDAX bei 17 269,42 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 4,08 Prozent nach oben. Das SDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 19 325,96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15 733,78 Zählern markiert.

Top- und Flop-Aktien im SDAX

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind aktuell EVOTEC SE (+ 3,50 Prozent auf 2,55 EUR), Grand City Properties (+ 2,44 Prozent auf 6,71 EUR), Springer Nature (+ 2,40 Prozent auf 21,35 EUR), Südzucker (+ 2,29 Prozent auf 12,52 EUR) und SFC Energy (+ 1,84 Prozent auf 19,90 EUR). Schwächer notieren im SDAX derweil Befesa (-5,00 Prozent auf 34,20 EUR), Vossloh (-4,27 Prozent auf 48,92 EUR), secunet Security Networks (-3,41 Prozent auf 255,00 EUR), TeamViewer (-2,30 Prozent auf 6,79 EUR) und FRIEDRICH VORWERK (-1,74 Prozent auf 64,80 EUR).

Die teuersten Unternehmen im SDAX

Das Handelsvolumen der EVOTEC SE-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. 512 498 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von 1&1 mit 4,885 Mrd. Euro im SDAX den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Aktien

Die Mutares-Aktie verzeichnet mit 1,54 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Die Grand City Properties-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,77 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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Aktien in diesem Artikel

1&1 AG 23,80 1,71% 1&1 AG
Befesa 34,40 -3,78% Befesa
EVOTEC SE 2,44 -2,17% EVOTEC SE
FRIEDRICH VORWERK 64,95 -0,69% FRIEDRICH VORWERK
Grand City Properties S.A. 6,58 1,08% Grand City Properties S.A.
KWS SAAT SE & Co. KGaA 67,30 -0,30% KWS SAAT SE & Co. KGaA
Mutares 24,25 -0,82% Mutares
secunet Security Networks AG 251,00 -4,74% secunet Security Networks AG
SFC Energy AG 19,64 1,13% SFC Energy AG
Springer Nature 20,60 -0,96% Springer Nature
Südzucker AG (Suedzucker AG) 12,34 1,15% Südzucker AG (Suedzucker AG)
TeamViewer 6,94 0,07% TeamViewer
Vossloh AG 47,88 -6,21% Vossloh AG

Indizes in diesem Artikel

SDAX 18 067,85 0,10%

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