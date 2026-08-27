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Index im Blick 27.08.2026 17:58:40

Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX verbucht zum Ende des Donnerstagshandels Zuschläge

Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX verbucht zum Ende des Donnerstagshandels Zuschläge

Mit dem SDAX ging es am vierten Tag der Woche aufwärts.

Zum Handelsende verbuchte der SDAX im XETRA-Handel Gewinne in Höhe von 1,47 Prozent auf 18 916,96 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 93,904 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,218 Prozent auf 18 682,66 Punkte an der Kurstafel, nach 18 642,01 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SDAX betrug 18 678,72 Punkte, das Tageshoch hingegen 18 916,96 Zähler.

SDAX-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn kletterte der SDAX bereits um 2,01 Prozent. Der SDAX erreichte vor einem Monat, am 27.07.2026, den Stand von 18 276,38 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.05.2026, verzeichnete der SDAX einen Stand von 18 929,43 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.08.2025, wies der SDAX einen Stand von 16 948,97 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 9,00 Prozent zu Buche. Aktuell liegt der SDAX bei einem Jahreshoch von 19 325,96 Punkten. Bei 15 733,78 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich derzeit GFT SE (+ 15,08 Prozent auf 25,95 EUR), ASTA Energy Solutions (+ 9,56 Prozent auf 59,60 EUR), TeamViewer (+ 6,79 Prozent auf 7,00 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 6,47 Prozent auf 67,45 EUR) und KSB SE (+ 4,99 Prozent auf 884,00 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind derweil OHB SE (-2,36 Prozent auf 190,20 EUR), SAF-HOLLAND SE (-1,98 Prozent auf 22,30 EUR), Drägerwerk (-1,07 Prozent auf 111,00 EUR), Adtran Networks SE (-0,87 Prozent auf 22,90 EUR) und MLP SE (-0,84 Prozent auf 9,47 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im SDAX

Die HelloFresh-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. 1 319 446 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Springer Nature-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,018 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Aktien

2026 präsentiert die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Mit 7,74 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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Adtran Networks SE 22,80 -0,87% Adtran Networks SE
ASTA Energy Solutions 59,80 10,33% ASTA Energy Solutions
Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz. 110,60 -0,90% Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
GFT SE 25,40 11,65% GFT SE
HelloFresh 2,83 1,14% HelloFresh
KSB SE & Co. KGaA Vz. 887,00 6,35% KSB SE & Co. KGaA Vz.
KWS SAAT SE & Co. KGaA 76,80 -0,52% KWS SAAT SE & Co. KGaA
MLP SE 9,29 -2,62% MLP SE
Mutares 25,55 -1,16% Mutares
OHB SE 190,80 -1,55% OHB SE
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) 67,15 6,25% Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
SAF-HOLLAND SE 22,15 -1,99% SAF-HOLLAND SE
Springer Nature 19,88 0,91% Springer Nature
TeamViewer 6,96 7,00% TeamViewer

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SDAX 18 952,55 1,67%

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