HelloFresh Aktie
WKN DE: A16140 / ISIN: DE000A161408
|Index-Performance im Blick
|
06.03.2026 09:29:31
Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX zum Start des Freitagshandels auf grünem Terrain
Der SDAX gewinnt im XETRA-Handel um 09:12 Uhr 0,25 Prozent auf 17 342,94 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 92,686 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,521 Prozent auf 17 389,27 Punkte an der Kurstafel, nach 17 299,20 Punkten am Vortag.
Der SDAX erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 17 389,59 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 17 313,60 Punkten lag.
SDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht verbucht der SDAX bislang ein Minus von 1,59 Prozent. Vor einem Monat, am 06.02.2026, stand der SDAX noch bei 17 893,72 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, lag der SDAX bei 16 905,70 Punkten. Der SDAX wies vor einem Jahr, am 06.03.2025, einen Wert von 15 754,06 Punkten auf.
Seit Jahresbeginn 2026 sank der Index bereits um 0,073 Prozent. Bei 18 480,20 Punkten verzeichnete der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 983,42 Zählern erreicht.
Das sind die Gewinner und Verlierer im SDAX
Die stärksten Aktien im SDAX sind aktuell FRIEDRICH VORWERK (+ 2,68 Prozent auf 84,20 EUR), Grand City Properties (+ 2,55 Prozent auf 10,46 EUR), Dürr (+ 2,21 Prozent auf 20,85 EUR), Verve Group (+ 2,16 Prozent auf 1,51 EUR) und DEUTZ (+ 1,81 Prozent auf 11,25 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind hingegen Vossloh (-3,61 Prozent auf 72,00 EUR), PNE (-2,88 Prozent auf 8,10 EUR), Sixt SE St (-2,16 Prozent auf 65,80 EUR), Douglas (-1,50 Prozent auf 10,52 EUR) und HelloFresh (-1,29 Prozent auf 4,83 EUR).
Die teuersten SDAX-Unternehmen
Die Schaeffler-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. 469 679 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Schaeffler mit 7,748 Mrd. Euro im SDAX den größten Anteil aus.
Fundamentaldaten der SDAX-Werte
Im SDAX weist die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Mutares-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,29 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.
Nachrichten zu HelloFresh
|
06.03.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX zum Start des Freitagshandels auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
05.03.26
|SDAX aktuell: SDAX schließt mit Verlusten (finanzen.at)
|
04.03.26
|Börse Frankfurt in Grün: SDAX präsentiert sich schlussendlich fester (finanzen.at)
|
04.03.26
|Börse Frankfurt: SDAX verbucht am Mittwochnachmittag Gewinne (finanzen.at)
|
03.03.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX beendet die Sitzung weit im Minus (finanzen.at)
|
03.03.26
|Schwache Performance in Frankfurt: So entwickelt sich der SDAX aktuell (finanzen.at)
|
03.03.26
|Minuszeichen in Frankfurt: SDAX-Anleger treten Rückzug an (finanzen.at)
|
03.03.26
|Erste Schätzungen: HelloFresh stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
