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WKN DE: A3H233 / ISIN: DE000A3H2333

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SDAX-Marktbericht 26.10.2026 09:28:24

Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX zum Start des Montagshandels im Aufwind

Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX zum Start des Montagshandels im Aufwind

Machte sich der SDAX bereits am vorherigen Handelstag in die Gewinnzone auf, knüpft das Börsenbarometer auch derzeit an seine positive Performance an.

Der SDAX tendiert im XETRA-Handel um 09:10 Uhr um 0,54 Prozent höher bei 18 204,15 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 90,186 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,262 Prozent auf 18 154,09 Punkte an der Kurstafel, nach 18 106,58 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 18 204,51 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 18 154,09 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der SDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, bei 18 124,50 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, wurde der SDAX mit 18 229,28 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, mit 17 371,36 Punkten bewertet.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 4,89 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 19 325,96 Punkten. Bei 15 733,78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind aktuell SMA Solar (+ 3,41 Prozent auf 49,10 EUR), ATOSS Software (+ 2,86 Prozent auf 89,80 EUR), PNE (+ 2,79 Prozent auf 5,53 EUR), MLP SE (+ 2,17 Prozent auf 11,28 EUR) und init innovation in traffic systems SE (+ 2,13 Prozent auf 43,20 EUR). Schwächer notieren im SDAX derweil Deutsche Euroshop (-2,04 Prozent auf 15,40 EUR), MBB SE (-1,22 Prozent auf 202,50 EUR), Drägerwerk (-1,09 Prozent auf 99,50 EUR), SGL Carbon SE (-0,92 Prozent auf 4,85 EUR) und Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-0,71 Prozent auf 77,35 EUR).

SDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die TeamViewer-Aktie aufweisen. 134 691 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die 1&1-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 5,107 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 2,46 erwartet. HAMBORNER REIT-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,40 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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1&1 AG 24,05 0,63% 1&1 AG
ATOSS Software AG 92,80 6,30% ATOSS Software AG
Deutsche Euroshop AG 15,70 0,00% Deutsche Euroshop AG
Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz. 101,40 1,20% Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
HAMBORNER REIT 4,16 1,22% HAMBORNER REIT
init innovation in traffic systems SE 42,70 1,43% init innovation in traffic systems SE
KWS SAAT SE & Co. KGaA 67,40 0,60% KWS SAAT SE & Co. KGaA
MBB SE 205,00 1,49% MBB SE
MLP SE 11,22 2,00% MLP SE
Mutares 29,35 4,63% Mutares
PNE AG 5,37 -0,92% PNE AG
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) 78,55 1,42% Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
SGL Carbon SE 4,86 -1,02% SGL Carbon SE
SMA Solar AG 48,42 3,37% SMA Solar AG
TeamViewer 7,70 4,20% TeamViewer

Indizes in diesem Artikel

SDAX 18 423,29 1,75%

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