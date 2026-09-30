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XETRA-Handel im Blick 30.09.2026 09:29:11

Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX zum Start im Aufwind

Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX zum Start im Aufwind

Machte sich der SDAX bereits am vorherigen Handelstag in die Gewinnzone auf, knüpft das Börsenbarometer auch am Mittwochmorgen an seine positive Performance an.

Am Mittwoch geht es im SDAX um 09:12 Uhr via XETRA um 0,47 Prozent auf 18 466,15 Punkte nach oben. Der Wert der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 92,643 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,349 Prozent stärker bei 18 443,33 Punkten in den Handel, nach 18 379,10 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 18 466,15 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 18 439,59 Einheiten.

SDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche legte der SDAX bereits um 1,57 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, wurde der SDAX mit 18 995,19 Punkten gehandelt. Der SDAX verzeichnete am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, den Wert von 18 045,58 Punkten. Am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, wies der SDAX einen Stand von 16 933,11 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 6,40 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der SDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 19 325,96 Punkten. Bei 15 733,78 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SDAX

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen aktuell EVOTEC SE (+ 3,86 Prozent auf 3,06 EUR), LPKF Laser Electronics (+ 3,49 Prozent auf 16,30 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 1,90 Prozent auf 72,45 EUR), Jungheinrich (+ 1,42 Prozent auf 24,20 EUR) und Befesa (+ 1,30 Prozent auf 35,00 EUR). Unter Druck stehen im SDAX derweil ASTA Energy Solutions (-2,80 Prozent auf 62,40 EUR), Hypoport SE (-1,70 Prozent auf 72,35 EUR), Deutsche Beteiligungs (-1,23 Prozent auf 19,20 EUR), Springer Nature (-0,49 Prozent auf 20,20 EUR) und HORNBACH (-0,46 Prozent auf 86,40 EUR).

Welche Aktien im SDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die EVOTEC SE-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. 72 732 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SDAX macht die 1&1-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 4,238 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

SDAX-Fundamentalkennzahlen

Im SDAX weist die Mutares-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,52 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Mutares-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,26 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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1&1 AG 23,70 -0,84% 1&1 AG
ASTA Energy Solutions 59,80 -0,99% ASTA Energy Solutions
Befesa 34,45 0,15% Befesa
Deutsche Beteiligungs AG 19,32 -0,21% Deutsche Beteiligungs AG
EVOTEC SE 3,12 5,48% EVOTEC SE
HORNBACH Holding 86,10 -0,46% HORNBACH Holding
Hypoport SE 67,80 -7,38% Hypoport SE
Jungheinrich AG 23,70 -0,92% Jungheinrich AG
KWS SAAT SE & Co. KGaA 69,90 -0,29% KWS SAAT SE & Co. KGaA
LPKF Laser & Electronics AG 15,05 -4,44% LPKF Laser & Electronics AG
Mutares 24,50 1,03% Mutares
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) 72,50 2,04% Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
Springer Nature 20,20 -0,25% Springer Nature

Indizes in diesem Artikel

SDAX 18 430,47 0,28%

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