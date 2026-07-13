Gute Stimmung in Frankfurt: So bewegt sich der LUS-DAX mittags

Der LUS-DAX befindet sich am Montag im Aufwind.

Am Montag steht der LUS-DAX um 12:25 Uhr via XETRA 0,22 Prozent im Plus bei 25 083,50 Punkten.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 24 776,00 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 25 155,00 Einheiten.

LUS-DAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, wies der LUS-DAX 24 679,00 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 13.04.2026, notierte der LUS-DAX bei 23 961,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 11.07.2025, den Stand von 24 208,00 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2,11 Prozent aufwärts. Bei 25 906,50 Punkten schaffte es der LUS-DAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 21 861,50 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Deutsche Telekom (+ 2,64 Prozent auf 26,81 EUR), Siemens Healthineers (+ 1,76 Prozent auf 35,20 EUR), Deutsche Börse (+ 1,37 Prozent auf 252,40 EUR), BASF (+ 1,35 Prozent auf 48,19 EUR) und Rheinmetall (+ 1,21 Prozent auf 1 004,00 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind derweil Infineon (-1,66 Prozent auf 71,28 EUR), Fresenius SE (-1,25 Prozent auf 42,04 EUR), MTU Aero Engines (-1,10 Prozent auf 358,10 EUR), Heidelberg Materials (-0,88 Prozent auf 169,60 EUR) und Merck (-0,79 Prozent auf 138,60 EUR).

LUS-DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. 1 346 296 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Siemens-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 207,984 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Aktien im Fokus

Unter den LUS-DAX-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 3,74 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Was die Dividendenrendite angeht, ist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,18 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at