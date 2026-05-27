Verve Group Aktie
WKN DE: A3D3A1 / ISIN: SE0018538068
|SDAX im Fokus
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27.05.2026 15:59:00
Gute Stimmung in Frankfurt: So performt der SDAX am Nachmittag
Am Mittwoch steigt der SDAX um 15:40 Uhr via XETRA um 0,27 Prozent auf 18 896,32 Punkte. Damit sind die im SDAX enthaltenen Werte 92,738 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,265 Prozent auf 18 894,58 Punkte an der Kurstafel, nach 18 844,57 Punkten am Vortag.
Bei 18 820,66 Einheiten erreichte der SDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 18 978,93 Punkten den höchsten Stand markierte.
So bewegt sich der SDAX seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn verbucht der SDAX bislang ein Minus von 0,055 Prozent. Noch vor einem Monat, am 27.04.2026, erreichte der SDAX einen Stand von 17 670,01 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.02.2026, notierte der SDAX bei 18 194,96 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.05.2025, verzeichnete der SDAX einen Wert von 16 689,99 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 8,88 Prozent. Bei 18 978,93 Punkten schaffte es der SDAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 15 733,78 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX
Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich aktuell pbb (+ 6,32 Prozent auf 3,70 EUR), SAF-HOLLAND SE (+ 6,02 Prozent auf 20,95 EUR), Alzchem Group (+ 3,97 Prozent auf 175,50 EUR), Douglas (+ 3,30 Prozent auf 8,76 EUR) und Befesa (+ 3,16 Prozent auf 35,90 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen hingegen VERBIO Vereinigte BioEnergie (-6,67 Prozent auf 36,12 EUR), Siltronic (-4,53 Prozent auf 92,65 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-3,16 Prozent auf 90,35 EUR), FRIEDRICH VORWERK (-3,02 Prozent auf 67,55 EUR) und SMA Solar (-3,01 Prozent auf 66,00 EUR).
Die teuersten SDAX-Unternehmen
Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die Verve Group-Aktie aufweisen. 827 071 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Springer Nature-Aktie macht im SDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,028 Mrd. Euro.
SDAX-Fundamentaldaten im Fokus
Im SDAX verzeichnet die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,83 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,73 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Mutares-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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