Gute Stimmung in Frankfurt: So performt der SDAX nachmittags

Heute zeigen sich die Börsianer in Frankfurt optimistisch.

Der SDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 15:40 Uhr um 0,66 Prozent stärker bei 17 961,31 Punkten. Der Wert der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 89,361 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,030 Prozent auf 17 848,99 Punkte an der Kurstafel, nach 17 843,71 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 18 058,80 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 17 800,17 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SDAX seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 09.10.2026, verzeichnete der SDAX einen Stand von 18 098,20 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, wurde der SDAX auf 18 659,63 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, wurde der SDAX mit einer Bewertung von 15 779,45 Punkten gehandelt.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 3,49 Prozent zu. 19 325,96 Punkte markierten den Höchststand des SDAX im laufenden Jahr. 15 733,78 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SDAX

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich aktuell OHB SE (+ 6,17 Prozent auf 203,00 EUR), FRIEDRICH VORWERK (+ 5,52 Prozent auf 70,75 EUR), Stabilus SE (+ 3,93 Prozent auf 14,80 EUR), SAF-HOLLAND SE (+ 3,66 Prozent auf 22,65 EUR) und Vincorion (+ 3,45 Prozent auf 18,12 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind derweil SCHOTT Pharma (-5,98 Prozent auf 20,45 EUR), TeamViewer (-3,96 Prozent auf 4,85 EUR), Douglas (-2,23 Prozent auf 7,90 EUR), Carl Zeiss Meditec (-2,12 Prozent auf 34,22 EUR) und Deutsche Euroshop (-2,06 Prozent auf 16,14 EUR).

Welche SDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die HelloFresh-Aktie aufweisen. 1 070 039 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von 1&1 mit 5,171 Mrd. Euro im SDAX den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Aktien im Fokus

Im SDAX weist die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,35 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 8,55 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at