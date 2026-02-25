Gute Stimmung in Frankfurt: So performt der TecDAX am Mittwochmittag

Der TecDAX befindet sich am Mittag im Aufwind.

Am Mittwoch steht der TecDAX um 12:09 Uhr via XETRA 0,59 Prozent im Plus bei 3 737,33 Punkten. An der Börse sind die im TecDAX enthaltenen Werte damit 551,813 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der TecDAX 0,059 Prozent schwächer bei 3 713,08 Punkten in den Handel, nach 3 715,26 Punkten am Vortag.

Bei 3 740,63 Einheiten erreichte der TecDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 3 704,92 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

TecDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der TecDAX bislang ein Plus von 0,971 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, wurde der TecDAX auf 3 723,82 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 25.11.2025, betrug der TecDAX-Kurs 3 496,96 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 25.02.2025, wies der TecDAX einen Wert von 3 839,39 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 3,12 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 3 858,70 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 3 558,78 Punkten.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Die stärksten Aktien im TecDAX sind aktuell Nordex (+ 16,72 Prozent auf 40,90 EUR), SMA Solar (+ 1,39 Prozent auf 32,06 EUR), EVOTEC SE (+ 1,15 Prozent auf 5,81 EUR), HENSOLDT (+ 0,94 Prozent auf 80,25 EUR) und ATOSS Software (+ 0,87 Prozent auf 81,30 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen hingegen Nagarro SE (-14,71 Prozent auf 48,70 EUR), Elmos Semiconductor (-1,83 Prozent auf 139,40 EUR), Carl Zeiss Meditec (-0,98 Prozent auf 26,28 EUR), Drägerwerk (-0,87 Prozent auf 90,80 EUR) und Siltronic (-0,82 Prozent auf 54,15 EUR).

Welche Aktien im TecDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Nordex-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 1 193 299 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im TecDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 191,124 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Aktien im Fokus

Die TeamViewer-Aktie präsentiert mit 4,35 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,89 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at