Elmos Semiconductor Aktie
WKN: 567710 / ISIN: DE0005677108
|Index im Fokus
|
25.02.2026 12:26:55
Gute Stimmung in Frankfurt: So performt der TecDAX am Mittwochmittag
Am Mittwoch steht der TecDAX um 12:09 Uhr via XETRA 0,59 Prozent im Plus bei 3 737,33 Punkten. An der Börse sind die im TecDAX enthaltenen Werte damit 551,813 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der TecDAX 0,059 Prozent schwächer bei 3 713,08 Punkten in den Handel, nach 3 715,26 Punkten am Vortag.
Bei 3 740,63 Einheiten erreichte der TecDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 3 704,92 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
TecDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche verbucht der TecDAX bislang ein Plus von 0,971 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, wurde der TecDAX auf 3 723,82 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 25.11.2025, betrug der TecDAX-Kurs 3 496,96 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 25.02.2025, wies der TecDAX einen Wert von 3 839,39 Punkten auf.
Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 3,12 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 3 858,70 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 3 558,78 Punkten.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im TecDAX
Die stärksten Aktien im TecDAX sind aktuell Nordex (+ 16,72 Prozent auf 40,90 EUR), SMA Solar (+ 1,39 Prozent auf 32,06 EUR), EVOTEC SE (+ 1,15 Prozent auf 5,81 EUR), HENSOLDT (+ 0,94 Prozent auf 80,25 EUR) und ATOSS Software (+ 0,87 Prozent auf 81,30 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen hingegen Nagarro SE (-14,71 Prozent auf 48,70 EUR), Elmos Semiconductor (-1,83 Prozent auf 139,40 EUR), Carl Zeiss Meditec (-0,98 Prozent auf 26,28 EUR), Drägerwerk (-0,87 Prozent auf 90,80 EUR) und Siltronic (-0,82 Prozent auf 54,15 EUR).
Welche Aktien im TecDAX das größte Handelsvolumen aufweisen
Die Nordex-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 1 193 299 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im TecDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 191,124 Mrd. Euro.
Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Aktien im Fokus
Die TeamViewer-Aktie präsentiert mit 4,35 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,89 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Elmos Semiconductor
|
15:59
|XETRA-Handel: TecDAX-Börsianer greifen am Mittwochnachmittag zu (finanzen.at)
|
12:26
|Gute Stimmung in Frankfurt: So performt der TecDAX am Mittwochmittag (finanzen.at)
|
12:26
|Verluste in Frankfurt: SDAX fällt am Mittag (finanzen.at)
|
09:29
|Mittwochshandel in Frankfurt: TecDAX beginnt Sitzung im Plus (finanzen.at)
|
09:29
|Minuszeichen in Frankfurt: SDAX zeigt sich zum Start schwächer (finanzen.at)
|
24.02.26