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Kursverlauf 19.06.2026 12:27:10

Gute Stimmung in Frankfurt: So performt der TecDAX mittags

Gute Stimmung in Frankfurt: So performt der TecDAX mittags

Der TecDAX gewinnt am fünften Tag der Woche an Wert.

Am Freitag verbucht der TecDAX um 12:10 Uhr via XETRA Gewinne in Höhe von 0,76 Prozent auf 3 977,41 Punkte. Damit kommen die im TecDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 529,928 Mrd. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,185 Prozent auf 3 954,74 Punkte an der Kurstafel, nach 3 947,43 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3 954,74 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 3 993,75 Einheiten.

TecDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den TecDAX bereits um 1,44 Prozent nach unten. Der TecDAX verzeichnete vor einem Monat, am 19.05.2026, den Wert von 3 901,04 Punkten. Der TecDAX wies vor drei Monaten, am 19.03.2026, einen Stand von 3 471,49 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 19.06.2025, lag der TecDAX noch bei 3 733,67 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 9,74 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des TecDAX liegt derzeit bei 4 284,41 Punkten. Bei 3 322,31 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Heutige Tops und Flops im TecDAX

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind aktuell SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 10,42 Prozent auf 113,40 EUR), JENOPTIK (+ 3,95 Prozent auf 45,76 EUR), SMA Solar (+ 3,25 Prozent auf 57,10 EUR), Nordex (+ 2,64 Prozent auf 46,58 EUR) und HENSOLDT (+ 1,82 Prozent auf 72,88 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind hingegen 1&1 (-2,05 Prozent auf 21,45 EUR), TeamViewer (-2,02 Prozent auf 5,09 EUR), United Internet (-1,74 Prozent auf 23,74 EUR), Nagarro SE (-1,39 Prozent auf 35,38 EUR) und Nemetschek SE (-1,37 Prozent auf 53,90 EUR).

Die teuersten TecDAX-Konzerne

Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 3 030 786 Aktien gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 164,835 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der TecDAX-Werte

Unter den TecDAX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 5,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,01 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen
Alle TecDAX-Werte im Überblick
Analysen zu TecDAX-Aktien

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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