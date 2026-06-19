Eckert & Ziegler Aktie
WKN: 565970 / ISIN: DE0005659700
|Kursverlauf
|
19.06.2026 12:27:10
Gute Stimmung in Frankfurt: So performt der TecDAX mittags
Am Freitag verbucht der TecDAX um 12:10 Uhr via XETRA Gewinne in Höhe von 0,76 Prozent auf 3 977,41 Punkte. Damit kommen die im TecDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 529,928 Mrd. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,185 Prozent auf 3 954,74 Punkte an der Kurstafel, nach 3 947,43 Punkten am Vortag.
Der TecDAX verzeichnete bei 3 954,74 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 3 993,75 Einheiten.
TecDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht ging es für den TecDAX bereits um 1,44 Prozent nach unten. Der TecDAX verzeichnete vor einem Monat, am 19.05.2026, den Wert von 3 901,04 Punkten. Der TecDAX wies vor drei Monaten, am 19.03.2026, einen Stand von 3 471,49 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 19.06.2025, lag der TecDAX noch bei 3 733,67 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 9,74 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des TecDAX liegt derzeit bei 4 284,41 Punkten. Bei 3 322,31 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Heutige Tops und Flops im TecDAX
Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind aktuell SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 10,42 Prozent auf 113,40 EUR), JENOPTIK (+ 3,95 Prozent auf 45,76 EUR), SMA Solar (+ 3,25 Prozent auf 57,10 EUR), Nordex (+ 2,64 Prozent auf 46,58 EUR) und HENSOLDT (+ 1,82 Prozent auf 72,88 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind hingegen 1&1 (-2,05 Prozent auf 21,45 EUR), TeamViewer (-2,02 Prozent auf 5,09 EUR), United Internet (-1,74 Prozent auf 23,74 EUR), Nagarro SE (-1,39 Prozent auf 35,38 EUR) und Nemetschek SE (-1,37 Prozent auf 53,90 EUR).
Die teuersten TecDAX-Konzerne
Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 3 030 786 Aktien gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 164,835 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.
KGV und Dividende der TecDAX-Werte
Unter den TecDAX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 5,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,01 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Nordex AG
|
17:58
|Freundlicher Handel: TecDAX notiert schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
17:58
|Minuszeichen in Frankfurt: MDAX verliert letztendlich (finanzen.at)
|
15:59
|TecDAX aktuell: TecDAX am Freitagnachmittag mit Kursplus (finanzen.at)
|
15:59
|Schwacher Handel: MDAX notiert im Minus (finanzen.at)
|
12:27