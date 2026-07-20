Gute Stimmung in Frankfurt: So steht der SDAX nachmittags

Mit dem SDAX geht es heute aufwärts.

Der SDAX tendiert im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 0,49 Prozent stärker bei 18 340,08 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 88,528 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,158 Prozent auf 18 221,82 Punkte an der Kurstafel, nach 18 250,65 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SDAX lag heute bei 18 199,75 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 18 465,45 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, wurde der SDAX auf 18 511,25 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 20.04.2026, wies der SDAX 18 078,12 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.07.2025, wies der SDAX einen Stand von 18 030,81 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 5,67 Prozent aufwärts. Bei 19 325,96 Punkten verzeichnete der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 15 733,78 Punkten.

Tops und Flops aktuell

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich aktuell FRIEDRICH VORWERK (+ 12,49 Prozent auf 68,45 EUR), EVOTEC SE (+ 5,58 Prozent auf 3,63 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 4,55 Prozent auf 33,54 EUR), Basler (+ 3,85 Prozent auf 26,95 EUR) und Drägerwerk (+ 2,84 Prozent auf 90,50 EUR). Die Verlierer im SDAX sind derweil Wacker Neuson SE (-3,56 Prozent auf 20,30 EUR), STO SE (-2,06 Prozent auf 95,00 EUR), pbb (-1,99 Prozent auf 3,54 EUR), Stabilus SE (-1,84 Prozent auf 15,98 EUR) und Carl Zeiss Meditec (-1,77 Prozent auf 28,78 EUR).

Diese SDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im SDAX sticht die EVOTEC SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 775 594 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Ottobock-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,679 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SDAX-Mitglieder

2026 verzeichnet die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Die Mutares-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,38 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at