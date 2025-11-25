Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX am Dienstagnachmittag mit positivem Vorzeichen

Am Dienstag verbucht der TecDAX um 15:42 Uhr via XETRA Gewinne in Höhe von 0,45 Prozent auf 3 475,25 Punkte. Die TecDAX-Mitglieder sind damit 545,024 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der TecDAX 0,192 Prozent fester bei 3 466,33 Punkten, nach 3 459,68 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3 453,88 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 503,84 Zählern.

So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, bei 3 727,54 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 25.08.2025, erreichte der TecDAX einen Wert von 3 768,87 Punkten. Der TecDAX stand noch vor einem Jahr, am 25.11.2024, bei 3 405,17 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 1,12 Prozent zu. Aktuell liegt der TecDAX bei einem Jahreshoch von 3 994,94 Punkten. Bei 3 010,36 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im TecDAX

Die Top-Aktien im TecDAX sind aktuell EVOTEC SE (+ 2,94 Prozent auf 5,46 EUR), Sartorius vz (+ 2,81 Prozent auf 238,00 EUR), Bechtle (+ 1,76 Prozent auf 39,38 EUR), Siltronic (+ 1,58 Prozent auf 43,82 EUR) und Deutsche Telekom (+ 1,47 Prozent auf 27,60 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind hingegen SMA Solar (-4,39 Prozent auf 31,38 EUR), IONOS (-2,68 Prozent auf 27,20 EUR), PNE (-2,09 Prozent auf 9,83 EUR), SAP SE (-1,93 Prozent auf 203,50 EUR) und Nagarro SE (-1,67 Prozent auf 70,55 EUR).

Die teuersten Unternehmen im TecDAX

Im TecDAX ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 2 728 914 Aktien gehandelt. Mit 233,411 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Werte im Blick

2025 hat die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX inne. Die freenet-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,57 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

