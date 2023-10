Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX am Mittag im Aufwind

So bewegt sich der TecDAX am Dienstagmittag.

Der TecDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 1,03 Prozent fester bei 2 819,48 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 420,333 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,094 Prozent auf 2 793,43 Punkte an der Kurstafel, nach 2 790,82 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 2 828,25 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 2 793,19 Punkten lag.

So entwickelt sich der TecDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, wurde der TecDAX mit 3 019,78 Punkten berechnet. Der TecDAX wies am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2023, einen Stand von 3 328,67 Punkten auf. Der TecDAX lag am letzten Handelstag im Oktober, dem 31.10.2022, bei 2 845,22 Punkten.

Der Index fiel auf Jahressicht 2023 bereits um 3,00 Prozent zurück. Bei 3 350,46 Punkten schaffte es der TecDAX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 2 788,38 Zählern.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im TecDAX

Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen derzeit VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 4,86 Prozent auf 31,52 EUR), QIAGEN (+ 3,48 Prozent auf 34,51 EUR), MorphoSys (+ 2,65 Prozent auf 30,64 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 2,63 Prozent auf 79,60 EUR) und EVOTEC SE (+ 2,51 Prozent auf 16,14 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen hingegen Kontron (-1,63 Prozent auf 18,76 EUR), HENSOLDT (-1,29 Prozent auf 27,64 EUR), ADTRAN (-1,10 Prozent auf 6,31 USD), United Internet (-0,95 Prozent auf 19,78 EUR) und SMA Solar (-0,88 Prozent auf 56,55 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im TecDAX

Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Infineon-Aktie. 1 615 270 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 146,236 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Aktien im Fokus

Unter den TecDAX-Aktien verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung die SMA Solar-Aktie mit 9,60 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Telefonica Deutschland-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,18 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

