Nordex Aktie
WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554
|Marktbericht
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25.05.2026 12:26:01
Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX am Montagmittag mit positivem Vorzeichen
Am Montag verbucht der TecDAX um 12:08 Uhr via XETRA Gewinne in Höhe von 0,68 Prozent auf 4 063,48 Punkte. Die TecDAX-Mitglieder sind damit 552,509 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der TecDAX 0,577 Prozent fester bei 4 059,39 Punkten, nach 4 036,09 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 4 041,76 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 079,68 Zählern.
So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 24.04.2026, bei 3 664,30 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 25.02.2026, erreichte der TecDAX einen Wert von 3 749,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 23.05.2025, bei 3 773,69 Punkten.
Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 12,12 Prozent zu. Aktuell liegt der TecDAX bei einem Jahreshoch von 4 079,68 Punkten. Bei 3 322,31 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Das sind die Gewinner und Verlierer im TecDAX
Die Top-Aktien im TecDAX sind aktuell Nagarro SE (+ 2,45 Prozent auf 41,74 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 1,99 Prozent auf 92,15 EUR), Eckert Ziegler (+ 1,80 Prozent auf 15,29 EUR), TeamViewer (+ 1,75 Prozent auf 5,81 EUR) und Infineon (+ 1,58 Prozent auf 74,58 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind hingegen CANCOM SE (-2,38 Prozent auf 26,65 EUR), SMA Solar (-2,22 Prozent auf 66,20 EUR), 1&1 (-1,51 Prozent auf 22,85 EUR), IONOS (-1,41 Prozent auf 27,88 EUR) und Nordex (-1,30 Prozent auf 42,56 EUR).
Die teuersten Unternehmen im TecDAX
Im TecDAX ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 953 692 Aktien gehandelt. Mit 177,211 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentaldaten der TecDAX-Werte im Blick
2026 hat die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,74 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX inne. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,86 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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