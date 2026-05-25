Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX am Montagmittag mit positivem Vorzeichen

Am Montag verbucht der TecDAX um 12:08 Uhr via XETRA Gewinne in Höhe von 0,68 Prozent auf 4 063,48 Punkte. Die TecDAX-Mitglieder sind damit 552,509 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der TecDAX 0,577 Prozent fester bei 4 059,39 Punkten, nach 4 036,09 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 4 041,76 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 079,68 Zählern.

So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 24.04.2026, bei 3 664,30 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 25.02.2026, erreichte der TecDAX einen Wert von 3 749,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 23.05.2025, bei 3 773,69 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 12,12 Prozent zu. Aktuell liegt der TecDAX bei einem Jahreshoch von 4 079,68 Punkten. Bei 3 322,31 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im TecDAX

Die Top-Aktien im TecDAX sind aktuell Nagarro SE (+ 2,45 Prozent auf 41,74 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 1,99 Prozent auf 92,15 EUR), Eckert Ziegler (+ 1,80 Prozent auf 15,29 EUR), TeamViewer (+ 1,75 Prozent auf 5,81 EUR) und Infineon (+ 1,58 Prozent auf 74,58 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind hingegen CANCOM SE (-2,38 Prozent auf 26,65 EUR), SMA Solar (-2,22 Prozent auf 66,20 EUR), 1&1 (-1,51 Prozent auf 22,85 EUR), IONOS (-1,41 Prozent auf 27,88 EUR) und Nordex (-1,30 Prozent auf 42,56 EUR).

Die teuersten Unternehmen im TecDAX

Im TecDAX ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 953 692 Aktien gehandelt. Mit 177,211 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Werte im Blick

2026 hat die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,74 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX inne. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,86 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at