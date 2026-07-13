Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX am Montagnachmittag mit Gewinnen

Am Montag gewinnt der TecDAX um 15:42 Uhr via XETRA 0,47 Prozent auf 3 856,32 Punkte. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 513,615 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 3 832,77 Zählern und damit 0,147 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (3 838,42 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 3 817,48 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 869,11 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, wurde der TecDAX mit 3 979,50 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 13.04.2026, stand der TecDAX bei 3 509,76 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.07.2025, wies der TecDAX 3 914,30 Punkte auf.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 6,40 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des TecDAX beträgt derzeit 4 284,41 Punkte. Bei 3 322,31 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Aktien im TecDAX sind derzeit IONOS (+ 6,85 Prozent auf 30,58 EUR), TeamViewer (+ 5,22 Prozent auf 5,75 EUR), United Internet (+ 4,22 Prozent auf 24,70 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 3,46 Prozent auf 31,66 EUR) und SMA Solar (+ 3,32 Prozent auf 55,95 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich hingegen PVA TePla (-4,52 Prozent auf 37,98 EUR), Infineon (-3,99 Prozent auf 69,59 EUR), AIXTRON SE (-2,82 Prozent auf 42,40 EUR), Elmos Semiconductor (-2,24 Prozent auf 166,20 EUR) und Nordex (-1,81 Prozent auf 40,24 EUR).

Welche Aktien im TecDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 2 063 629 Aktien gehandelt. Mit 160,632 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Aktien auf

Im TecDAX weist die TeamViewer-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,42 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,49 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at