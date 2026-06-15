Kontron Aktie
WKN DE: A0X9EJ / ISIN: AT0000A0E9W5
|Index-Performance im Blick
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15.06.2026 09:29:48
Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX-Anleger greifen zum Start des Montagshandels zu
Am Montag geht es im TecDAX um 09:13 Uhr via XETRA um 1,69 Prozent auf 4 046,76 Punkte nach oben. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 539,494 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 1,40 Prozent auf 4 035,34 Punkte an der Kurstafel, nach 3 979,50 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 4 035,34 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 4 051,84 Punkten verzeichnete.
TecDAX-Performance seit Beginn des Jahres
Der TecDAX stand vor einem Monat, am 15.05.2026, bei 3 795,76 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, betrug der TecDAX-Kurs 3 574,39 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 13.06.2025, bei 3 813,66 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 11,66 Prozent nach oben. Bei 4 284,41 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. Bei 3 322,31 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im TecDAX
Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind aktuell Siltronic (+ 4,26 Prozent auf 97,90 EUR), Bechtle (+ 4,11 Prozent auf 31,92 EUR), Nagarro SE (+ 3,50 Prozent auf 36,68 EUR), SAP SE (+ 3,19 Prozent auf 144,74 EUR) und Sartorius vz (+ 3,16 Prozent auf 238,50 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen derweil 1&1 (-3,28 Prozent auf 23,60 EUR), HENSOLDT (+ 0,11 Prozent auf 75,70 EUR), freenet (+ 0,23 Prozent auf 26,06 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,39 Prozent auf 28,43 EUR) und Kontron (+ 0,59 Prozent auf 23,70 EUR).
Diese TecDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Infineon-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 439 927 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 163,761 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Dieses KGV weisen die TecDAX-Mitglieder auf
Die TeamViewer-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten. Die freenet-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,72 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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