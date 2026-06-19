Eckert & Ziegler Aktie
WKN: 565970 / ISIN: DE0005659700
|Index-Performance im Blick
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19.06.2026 09:29:48
Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX beginnt Freitagshandel in der Gewinnzone
Der TecDAX verbucht im XETRA-Handel um 09:11 Uhr Gewinne in Höhe von 0,56 Prozent auf 3 969,44 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 529,928 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,185 Prozent fester bei 3 954,74 Punkten in den Handel, nach 3 947,43 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des TecDAX lag heute bei 3 977,83 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3 954,74 Punkten erreichte.
TecDAX seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht verzeichnet der TecDAX bislang Verluste von 1,63 Prozent. Noch vor einem Monat, am 19.05.2026, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 901,04 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.03.2026, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 471,49 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.06.2025, wies der TecDAX einen Stand von 3 733,67 Punkten auf.
Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 9,52 Prozent aufwärts. 4 284,41 Punkte markierten den Höchststand des TecDAX im laufenden Jahr. 3 322,31 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im TecDAX
Die stärksten Aktien im TecDAX sind derzeit SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 9,06 Prozent auf 112,00 EUR), HENSOLDT (+ 2,32 Prozent auf 73,24 EUR), JENOPTIK (+ 1,82 Prozent auf 44,82 EUR), Infineon (+ 1,46 Prozent auf 83,21 EUR) und Siltronic (+ 1,40 Prozent auf 94,30 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich hingegen 1&1 (-1,14 Prozent auf 21,65 EUR), Carl Zeiss Meditec (-1,05 Prozent auf 24,58 EUR), Nagarro SE (-0,67 Prozent auf 35,64 EUR), Siemens Healthineers (-0,64 Prozent auf 34,21 EUR) und Nemetschek SE (-0,55 Prozent auf 54,35 EUR).
TecDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 250 782 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im TecDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 164,835 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der TecDAX-Aktien im Blick
Die TeamViewer-Aktie hat mit 5,10 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX inne. Die freenet-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,01 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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