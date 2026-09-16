Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX bewegt sich im Plus

Derzeit legen Anleger in Frankfurt eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Um 15:41 Uhr bewegt sich der TecDAX im XETRA-Handel 0,20 Prozent höher bei 3 984,67 Punkten. Der Börsenwert der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 561,254 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0,320 Prozent höher bei 3 989,33 Punkten, nach 3 976,62 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 3 989,40 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 954,77 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der TecDAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht stieg der TecDAX bereits um 0,047 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, den Stand von 4 105,87 Punkten. Der TecDAX lag noch vor drei Monaten, am 16.06.2026, bei 3 966,54 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.09.2025, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 3 548,66 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 9,94 Prozent zu. Der TecDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4 284,41 Punkten. Bei 3 322,31 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

TecDAX-Gewinner und -Verlierer

Die Top-Aktien im TecDAX sind aktuell SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 3,97 Prozent auf 66,80 EUR), JENOPTIK (+ 3,79 Prozent auf 38,92 EUR), Elmos Semiconductor (+ 3,55 Prozent auf 140,20 EUR), Siltronic (+ 2,94 Prozent auf 70,00 EUR) und AIXTRON SE (+ 2,89 Prozent auf 34,23 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind derweil CANCOM SE (-2,83 Prozent auf 22,30 EUR), Bechtle (-2,37 Prozent auf 34,60 EUR), SMA Solar (-1,52 Prozent auf 55,00 EUR), freenet (-1,51 Prozent auf 24,72 EUR) und Eckert Ziegler (-0,90 Prozent auf 12,15 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 1 333 384 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX mit 214,981 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Titel im Fokus

Die TeamViewer-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten auf. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,13 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at