Elmos Semiconductor Aktie

Elmos Semiconductor für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 567710 / ISIN: DE0005677108

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
TecDAX-Performance im Blick 21.09.2026 17:58:50

Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX bewegt sich zum Ende des Montagshandels im Plus

Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX bewegt sich zum Ende des Montagshandels im Plus

Der TecDAX entwickelte sich heute positiv.

Am Montag tendierte der TecDAX via XETRA zum Handelsende 1,50 Prozent höher bei 4 007,75 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 554,674 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,696 Prozent fester bei 3 976,14 Punkten in den Montagshandel, nach 3 948,65 Punkten am Vortag.

Bei 4 016,83 Einheiten erreichte der TecDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 3 976,14 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

TecDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Der TecDAX bewegte sich noch vor einem Monat, am 21.08.2026, bei 4 090,64 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, mit 3 954,14 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, betrug der TecDAX-Kurs 3 631,92 Punkte.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 10,58 Prozent zu Buche. In diesem Jahr schaffte es der TecDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 4 284,41 Punkten. Bei 3 322,31 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im TecDAX

Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen derzeit Elmos Semiconductor (+ 6,26 Prozent auf 149,40 EUR), AIXTRON SE (+ 5,08 Prozent auf 36,60 EUR), JENOPTIK (+ 4,81 Prozent auf 41,44 EUR), Siltronic (+ 4,74 Prozent auf 80,60 EUR) und Bechtle (+ 4,67 Prozent auf 35,00 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind hingegen EVOTEC SE (-4,12 Prozent auf 2,79 EUR), ATOSS Software (-2,80 Prozent auf 90,30 EUR), TeamViewer (-1,42 Prozent auf 6,27 EUR), Carl Zeiss Meditec (-1,29 Prozent auf 29,08 EUR) und Nemetschek SE (-0,33 Prozent auf 60,35 EUR).

Die teuersten TecDAX-Unternehmen

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 6 255 541 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 211,357 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Aktien im Blick

Im TecDAX verzeichnet die TeamViewer-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 8,44 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle TecDAX-Werte im Überblick
Analysen zu TecDAX-Aktien
Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Nachrichten zu Elmos Semiconductor

mehr Nachrichten

Analysen zu Elmos Semiconductor

mehr Analysen
10:52 Elmos Semiconductor Buy Warburg Research
18.09.26 Elmos Semiconductor Buy Warburg Research
05.08.26 Elmos Semiconductor Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.08.26 Elmos Semiconductor Buy Warburg Research
10.07.26 Elmos Semiconductor Hold Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

AIXTRON SE 36,57 5,33% AIXTRON SE
ATOSS Software AG 90,30 -3,11% ATOSS Software AG
Bechtle AG 35,00 4,54% Bechtle AG
Carl Zeiss Meditec AG 29,02 -0,55% Carl Zeiss Meditec AG
Deutsche Telekom AG 27,29 0,89% Deutsche Telekom AG
Elmos Semiconductor 149,20 6,42% Elmos Semiconductor
EVOTEC SE 2,84 -2,07% EVOTEC SE
freenet AG 24,44 1,50% freenet AG
JENOPTIK AG 41,44 5,12% JENOPTIK AG
Nemetschek SE 60,20 -0,82% Nemetschek SE
SAP SE 182,58 -0,03% SAP SE
Siltronic AG 80,90 5,13% Siltronic AG
TeamViewer 6,26 -1,42% TeamViewer
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG 30,80 1,72% VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

Indizes in diesem Artikel

TecDAX 4 011,52 1,59%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

20.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 38: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
20.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 38
19.09.26 KW 38: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
19.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
18.09.26 KW 38: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Ölpreise gehen weiter zurück: Gewinne an de US-Börsen -- ATX beendet Handel fester -- DAX geht erholt in den Feierabend -- Asiens Börsen letztlich mit Gewinnen - Feiertagspause in Japan
Dem ATX zeigte sich zum Wochenstart mit Gewinnen. Der DAX verzeichnete ebenfalls Aufschläge. Die US-Börsen legen zu. Die Aktienmärkte in Asien zeigten mehrheitlich Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen