Elmos Semiconductor Aktie
WKN: 567710 / ISIN: DE0005677108
|TecDAX-Performance im Blick
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21.09.2026 17:58:50
Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX bewegt sich zum Ende des Montagshandels im Plus
Am Montag tendierte der TecDAX via XETRA zum Handelsende 1,50 Prozent höher bei 4 007,75 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 554,674 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,696 Prozent fester bei 3 976,14 Punkten in den Montagshandel, nach 3 948,65 Punkten am Vortag.
Bei 4 016,83 Einheiten erreichte der TecDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 3 976,14 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
TecDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr
Der TecDAX bewegte sich noch vor einem Monat, am 21.08.2026, bei 4 090,64 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, mit 3 954,14 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, betrug der TecDAX-Kurs 3 631,92 Punkte.
Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 10,58 Prozent zu Buche. In diesem Jahr schaffte es der TecDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 4 284,41 Punkten. Bei 3 322,31 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im TecDAX
Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen derzeit Elmos Semiconductor (+ 6,26 Prozent auf 149,40 EUR), AIXTRON SE (+ 5,08 Prozent auf 36,60 EUR), JENOPTIK (+ 4,81 Prozent auf 41,44 EUR), Siltronic (+ 4,74 Prozent auf 80,60 EUR) und Bechtle (+ 4,67 Prozent auf 35,00 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind hingegen EVOTEC SE (-4,12 Prozent auf 2,79 EUR), ATOSS Software (-2,80 Prozent auf 90,30 EUR), TeamViewer (-1,42 Prozent auf 6,27 EUR), Carl Zeiss Meditec (-1,29 Prozent auf 29,08 EUR) und Nemetschek SE (-0,33 Prozent auf 60,35 EUR).
Die teuersten TecDAX-Unternehmen
Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 6 255 541 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 211,357 Mrd. Euro.
Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Aktien im Blick
Im TecDAX verzeichnet die TeamViewer-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 8,44 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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