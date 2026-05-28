Infineon Aktie

Infineon für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004

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Index-Performance 28.05.2026 09:28:56

Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX-Börsianer greifen zum Start des Donnerstagshandels zu

Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX-Börsianer greifen zum Start des Donnerstagshandels zu

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt.

Am Donnerstag springt der TecDAX um 09:12 Uhr via XETRA um 0,55 Prozent auf 4 089,83 Punkte an. An der Börse sind die im TecDAX enthaltenen Werte damit 555,587 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der TecDAX 0,080 Prozent fester bei 4 070,88 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 4 067,61 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 4 095,19 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 4 068,10 Punkten lag.

TecDAX-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche kletterte der TecDAX bereits um 0,750 Prozent. Noch vor einem Monat, am 28.04.2026, wies der TecDAX einen Wert von 3 596,65 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, bei 3 787,92 Punkten. Der TecDAX stand vor einem Jahr, am 28.05.2025, bei 3 849,20 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 12,84 Prozent zu. Das Jahreshoch des TecDAX beträgt derzeit 4 102,50 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 3 322,31 Punkten.

Die Tops und Flops im TecDAX

Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen derzeit Siltronic (+ 5,04 Prozent auf 97,90 EUR), Infineon (+ 2,93 Prozent auf 78,98 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 2,60 Prozent auf 92,80 EUR), AIXTRON SE (+ 1,89 Prozent auf 58,28 EUR) und HENSOLDT (+ 1,84 Prozent auf 86,56 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind hingegen Nemetschek SE (-1,44 Prozent auf 61,50 EUR), Drägerwerk (-1,34 Prozent auf 88,40 EUR), Eckert Ziegler (-1,20 Prozent auf 15,59 EUR), Carl Zeiss Meditec (-1,07 Prozent auf 25,96 EUR) und EVOTEC SE (-1,05 Prozent auf 4,91 EUR).

Welche TecDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im TecDAX sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 367 580 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im TecDAX mit 176,838 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der TecDAX-Aktien

Die TeamViewer-Aktie verzeichnet mit 5,56 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die freenet-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,93 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Alle TecDAX-Werte im Überblick
Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen
Analysen zu TecDAX-Aktien

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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