Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
|Index-Performance
|
28.05.2026 09:28:56
Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX-Börsianer greifen zum Start des Donnerstagshandels zu
Am Donnerstag springt der TecDAX um 09:12 Uhr via XETRA um 0,55 Prozent auf 4 089,83 Punkte an. An der Börse sind die im TecDAX enthaltenen Werte damit 555,587 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der TecDAX 0,080 Prozent fester bei 4 070,88 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 4 067,61 Punkten am Vortag.
Der TecDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 4 095,19 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 4 068,10 Punkten lag.
TecDAX-Performance seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche kletterte der TecDAX bereits um 0,750 Prozent. Noch vor einem Monat, am 28.04.2026, wies der TecDAX einen Wert von 3 596,65 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, bei 3 787,92 Punkten. Der TecDAX stand vor einem Jahr, am 28.05.2025, bei 3 849,20 Punkten.
Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 12,84 Prozent zu. Das Jahreshoch des TecDAX beträgt derzeit 4 102,50 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 3 322,31 Punkten.
Die Tops und Flops im TecDAX
Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen derzeit Siltronic (+ 5,04 Prozent auf 97,90 EUR), Infineon (+ 2,93 Prozent auf 78,98 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 2,60 Prozent auf 92,80 EUR), AIXTRON SE (+ 1,89 Prozent auf 58,28 EUR) und HENSOLDT (+ 1,84 Prozent auf 86,56 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind hingegen Nemetschek SE (-1,44 Prozent auf 61,50 EUR), Drägerwerk (-1,34 Prozent auf 88,40 EUR), Eckert Ziegler (-1,20 Prozent auf 15,59 EUR), Carl Zeiss Meditec (-1,07 Prozent auf 25,96 EUR) und EVOTEC SE (-1,05 Prozent auf 4,91 EUR).
Welche TecDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Im TecDAX sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 367 580 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im TecDAX mit 176,838 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
Fundamentaldaten der TecDAX-Aktien
Die TeamViewer-Aktie verzeichnet mit 5,56 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die freenet-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,93 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Infineon AG
|
17:58
|Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX liegt letztendlich im Plus (finanzen.at)
|
17:58
|STOXX-Handel Euro STOXX 50 schließt in der Verlustzone (finanzen.at)
|
17:58
|Börse Frankfurt: LUS-DAX liegt zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
|
17:58
|Verluste in Frankfurt: DAX präsentiert sich zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
|
15:59
|Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX am Donnerstagnachmittag stärker (finanzen.at)
|
15:59
|Donnerstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 nachmittags leichter (finanzen.at)
|
15:59
|Schwache Performance in Frankfurt: DAX nachmittags in der Verlustzone (finanzen.at)
|
15:59
|Minuszeichen in Frankfurt: Das macht der LUS-DAX am Donnerstagnachmittag (finanzen.at)