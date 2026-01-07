freenet Aktie
WKN DE: A0Z2ZZ / ISIN: DE000A0Z2ZZ5
|Marktbericht
|
07.01.2026 15:59:03
Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX klettert am Mittwochnachmittag
Um 15:42 Uhr legt der TecDAX im XETRA-Handel um 0,85 Prozent auf 3 783,03 Punkte zu. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 572,173 Mrd. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,019 Prozent auf 3 752,00 Punkte an der Kurstafel, nach 3 751,29 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der TecDAX bei 3 785,54 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 3 751,58 Punkten.
So entwickelt sich der TecDAX im Jahresverlauf
Auf Wochensicht verzeichnet der TecDAX bislang Gewinne von 4,11 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, einen Stand von 3 607,88 Punkten auf. Der TecDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 07.10.2025, den Wert von 3 733,07 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.01.2025, notierte der TecDAX bei 3 519,69 Punkten.
Tops und Flops im TecDAX
Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen derzeit EVOTEC SE (+ 8,34 Prozent auf 6,26 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 5,03 Prozent auf 46,32 EUR), HENSOLDT (+ 3,54) Prozent auf 84,90 EUR), JENOPTIK (+ 2,37 Prozent auf 21,60 EUR) und Ottobock (+ 2,30 Prozent auf 71,10 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen derweil AIXTRON SE (-2,57 Prozent auf 20,82 EUR), Bechtle (-2,54 Prozent auf 43,68 EUR), freenet (-1,42 Prozent auf 29,26 EUR), Nagarro SE (-1,09 Prozent auf 72,75 EUR) und Elmos Semiconductor (-0,56 Prozent auf 106,20 EUR).
TecDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert
Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 2 357 573 Aktien gehandelt. Mit 234,777 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
KGV und Dividende der TecDAX-Aktien
Unter den TecDAX-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 5,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,30 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der freenet-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu freenet AG
|
17:58
|Verluste in Frankfurt: TecDAX fällt zum Ende des Donnerstagshandels (finanzen.at)
|
15:59
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX gibt nachmittags nach (finanzen.at)
|
12:27
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich mittags leichter (finanzen.at)
|
09:29
|XETRA-Handel: TecDAX zum Start in Grün (finanzen.at)
|
07.01.26
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX beendet die Mittwochssitzung in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
07.01.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX klettert am Mittwochnachmittag (finanzen.at)
|
07.01.26
|Börse Frankfurt: TecDAX mittags im Aufwind (finanzen.at)
|
07.01.26
|Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX-Anleger greifen zum Start des Mittwochshandels zu (finanzen.at)
Analysen zu freenet AG
|05.01.26
|freenet Neutral
|UBS AG
|08.12.25
|freenet Outperform
|Bernstein Research
|10.11.25
|freenet Kaufen
|DZ BANK
|06.11.25
|freenet Neutral
|UBS AG
|06.11.25
|freenet Buy
|Warburg Research
|05.01.26
|freenet Neutral
|UBS AG
|08.12.25
|freenet Outperform
|Bernstein Research
|10.11.25
|freenet Kaufen
|DZ BANK
|06.11.25
|freenet Neutral
|UBS AG
|06.11.25
|freenet Buy
|Warburg Research
|08.12.25
|freenet Outperform
|Bernstein Research
|10.11.25
|freenet Kaufen
|DZ BANK
|06.11.25
|freenet Buy
|Warburg Research
|06.11.25
|freenet Outperform
|Bernstein Research
|10.10.25
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|01.10.25
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.06.25
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.03.25
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.12.24
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.01.26
|freenet Neutral
|UBS AG
|06.11.25
|freenet Neutral
|UBS AG
|28.08.25
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|07.08.25
|freenet Neutral
|UBS AG
|30.06.25
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|AIXTRON SE
|19,68
|-7,72%
|Bechtle AG
|43,92
|-1,88%
|Deutsche Telekom AG
|28,22
|2,21%
|Elmos Semiconductor
|104,00
|-2,07%
|EVOTEC SE
|6,32
|9,61%
|freenet AG
|29,66
|-0,27%
|HENSOLDT
|86,35
|5,82%
|JENOPTIK AG
|20,98
|-0,38%
|Nagarro SE
|71,90
|-1,91%
|Ottobock
|70,70
|2,39%
|SAP SE
|206,35
|1,50%
|Siemens Healthineers AG
|46,39
|0,87%
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|43,98
|0,23%
|TeamViewer
|5,76
|0,61%
Indizes in diesem Artikel
|TecDAX
|3 780,05
|-0,41%