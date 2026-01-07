Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX klettert am Mittwochnachmittag

Der TecDAX befindet sich heute im Aufwind.

Um 15:42 Uhr legt der TecDAX im XETRA-Handel um 0,85 Prozent auf 3 783,03 Punkte zu. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 572,173 Mrd. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,019 Prozent auf 3 752,00 Punkte an der Kurstafel, nach 3 751,29 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der TecDAX bei 3 785,54 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 3 751,58 Punkten.

So entwickelt sich der TecDAX im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der TecDAX bislang Gewinne von 4,11 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, einen Stand von 3 607,88 Punkten auf. Der TecDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 07.10.2025, den Wert von 3 733,07 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.01.2025, notierte der TecDAX bei 3 519,69 Punkten.

Tops und Flops im TecDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen derzeit EVOTEC SE (+ 8,34 Prozent auf 6,26 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 5,03 Prozent auf 46,32 EUR), HENSOLDT (+ 3,54) Prozent auf 84,90 EUR), JENOPTIK (+ 2,37 Prozent auf 21,60 EUR) und Ottobock (+ 2,30 Prozent auf 71,10 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen derweil AIXTRON SE (-2,57 Prozent auf 20,82 EUR), Bechtle (-2,54 Prozent auf 43,68 EUR), freenet (-1,42 Prozent auf 29,26 EUR), Nagarro SE (-1,09 Prozent auf 72,75 EUR) und Elmos Semiconductor (-0,56 Prozent auf 106,20 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 2 357 573 Aktien gehandelt. Mit 234,777 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der TecDAX-Aktien

Unter den TecDAX-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 5,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,30 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der freenet-Aktie zu erwarten.

