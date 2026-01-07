freenet Aktie

freenet für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0Z2ZZ / ISIN: DE000A0Z2ZZ5

Marktbericht 07.01.2026 15:59:03

Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX klettert am Mittwochnachmittag

Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX klettert am Mittwochnachmittag

Der TecDAX befindet sich heute im Aufwind.

Um 15:42 Uhr legt der TecDAX im XETRA-Handel um 0,85 Prozent auf 3 783,03 Punkte zu. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 572,173 Mrd. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,019 Prozent auf 3 752,00 Punkte an der Kurstafel, nach 3 751,29 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der TecDAX bei 3 785,54 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 3 751,58 Punkten.

So entwickelt sich der TecDAX im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der TecDAX bislang Gewinne von 4,11 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, einen Stand von 3 607,88 Punkten auf. Der TecDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 07.10.2025, den Wert von 3 733,07 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.01.2025, notierte der TecDAX bei 3 519,69 Punkten.

Tops und Flops im TecDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen derzeit EVOTEC SE (+ 8,34 Prozent auf 6,26 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 5,03 Prozent auf 46,32 EUR), HENSOLDT (+ 3,54) Prozent auf 84,90 EUR), JENOPTIK (+ 2,37 Prozent auf 21,60 EUR) und Ottobock (+ 2,30 Prozent auf 71,10 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen derweil AIXTRON SE (-2,57 Prozent auf 20,82 EUR), Bechtle (-2,54 Prozent auf 43,68 EUR), freenet (-1,42 Prozent auf 29,26 EUR), Nagarro SE (-1,09 Prozent auf 72,75 EUR) und Elmos Semiconductor (-0,56 Prozent auf 106,20 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 2 357 573 Aktien gehandelt. Mit 234,777 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der TecDAX-Aktien

Unter den TecDAX-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 5,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,30 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der freenet-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle TecDAX-Werte im Überblick
Analysen zu TecDAX-Aktien
Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Nachrichten zu freenet AG

mehr Nachrichten

Analysen zu freenet AG

mehr Analysen
05.01.26 freenet Neutral UBS AG
08.12.25 freenet Outperform Bernstein Research
10.11.25 freenet Kaufen DZ BANK
06.11.25 freenet Neutral UBS AG
06.11.25 freenet Buy Warburg Research
Aktien in diesem Artikel

AIXTRON SE 19,68 -7,72% AIXTRON SE
Bechtle AG 43,92 -1,88% Bechtle AG
Deutsche Telekom AG 28,22 2,21% Deutsche Telekom AG
Elmos Semiconductor 104,00 -2,07% Elmos Semiconductor
EVOTEC SE 6,32 9,61% EVOTEC SE
freenet AG 29,66 -0,27% freenet AG
HENSOLDT 86,35 5,82% HENSOLDT
JENOPTIK AG 20,98 -0,38% JENOPTIK AG
Nagarro SE 71,90 -1,91% Nagarro SE
Ottobock 70,70 2,39% Ottobock
SAP SE 206,35 1,50% SAP SE
Siemens Healthineers AG 46,39 0,87% Siemens Healthineers AG
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 43,98 0,23% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
TeamViewer 5,76 0,61% TeamViewer

Indizes in diesem Artikel

TecDAX 3 780,05 -0,41%

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX schließen stabil -- Asiens Börsen am Donnerstag letztlich leichter
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendierten seitwärts. Der Dow legt am Donnerstag etwas zu. An den Märkten in Fernost ging es am Donnerstag abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

