Nemetschek Aktie
WKN: 645290 / ISIN: DE0006452907
|Index-Performance im Fokus
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25.06.2026 09:30:43
Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX klettert zum Start des Donnerstagshandels
Am Donnerstag verbucht der TecDAX um 09:13 Uhr via XETRA ein Plus in Höhe von 0,38 Prozent auf 3 897,73 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 521,080 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,121 Prozent auf 3 878,33 Punkte an der Kurstafel, nach 3 883,02 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 3 859,67 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 899,50 Punkten verzeichnete.
Jahreshoch und Jahrestief des TecDAX
Seit Wochenbeginn fiel der TecDAX bereits um 1,81 Prozent zurück. Der TecDAX erreichte vor einem Monat, am 25.05.2026, einen Stand von 4 096,49 Punkten. Der TecDAX wies vor drei Monaten, am 25.03.2026, einen Wert von 3 477,52 Punkten auf. Der TecDAX notierte noch vor einem Jahr, am 25.06.2025, bei 3 805,39 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 7,54 Prozent nach oben. Der TecDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4 284,41 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 322,31 Punkten verzeichnet.
TecDAX-Top-Flop-Liste
Die Top-Aktien im TecDAX sind aktuell SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 6,89 Prozent auf 99,35 EUR), Infineon (+ 5,46 Prozent auf 83,90 EUR), PVA TePla (+ 4,05 Prozent auf 41,62 EUR), Siltronic (+ 3,38 Prozent auf 90,15 EUR) und JENOPTIK (+ 2,34 Prozent auf 47,16 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen derweil HENSOLDT (-2,38 Prozent auf 67,32 EUR), SMA Solar (-2,32 Prozent auf 50,50 EUR), Nemetschek SE (-2,14 Prozent auf 52,60 EUR), TeamViewer (-2,09 Prozent auf 4,79 EUR) und Eckert Ziegler (-1,86 Prozent auf 15,28 EUR).
Diese TecDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Infineon-Aktie. 652 309 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 157,059 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Werte im Blick
Unter den TecDAX-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 4,83 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die freenet-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,27 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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|Nemetschek Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.05.26
|Nemetschek Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.05.26
|Nemetschek Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.05.26
|Nemetschek Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:35
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|Nemetschek Buy
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|06.05.26
|Nemetschek Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.05.26
|Nemetschek Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.26
|Nemetschek Sell
|UBS AG
|13.04.26
|Nemetschek Sell
|UBS AG
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|Nemetschek Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.25
|Nemetschek Underweight
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|04.11.25
|Nemetschek Verkaufen
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|25.03.26
|Nemetschek Halten
|DZ BANK
|20.03.26
|Nemetschek Hold
|Deutsche Bank AG
|19.03.26
|Nemetschek Neutral
|UBS AG
|05.03.26
|Nemetschek Neutral
|UBS AG
|30.01.26
|Nemetschek Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Eckert & Ziegler
|15,22
|-0,91%
|freenet AG
|24,14
|-0,49%
|HENSOLDT
|63,60
|-7,59%
|Infineon AG
|82,01
|4,38%
|JENOPTIK AG
|47,14
|2,52%
|Kontron
|23,24
|0,00%
|Nemetschek SE
|51,75
|-3,45%
|PVA TePla AG
|43,50
|9,52%
|SAP SE
|130,76
|-2,94%
|Siltronic AG
|86,90
|0,23%
|SMA Solar AG
|51,15
|0,10%
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|97,70
|8,02%
|TeamViewer
|4,78
|-2,05%
Indizes in diesem Artikel
|TecDAX
|3 892,72
|0,25%
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