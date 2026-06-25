Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX klettert zum Start des Donnerstagshandels

Der TecDAX setzt seine Gewinnserie vom Vortag auch am Donnerstag fort.

Am Donnerstag verbucht der TecDAX um 09:13 Uhr via XETRA ein Plus in Höhe von 0,38 Prozent auf 3 897,73 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 521,080 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,121 Prozent auf 3 878,33 Punkte an der Kurstafel, nach 3 883,02 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 3 859,67 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 899,50 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des TecDAX

Seit Wochenbeginn fiel der TecDAX bereits um 1,81 Prozent zurück. Der TecDAX erreichte vor einem Monat, am 25.05.2026, einen Stand von 4 096,49 Punkten. Der TecDAX wies vor drei Monaten, am 25.03.2026, einen Wert von 3 477,52 Punkten auf. Der TecDAX notierte noch vor einem Jahr, am 25.06.2025, bei 3 805,39 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 7,54 Prozent nach oben. Der TecDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4 284,41 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 322,31 Punkten verzeichnet.

TecDAX-Top-Flop-Liste

Die Top-Aktien im TecDAX sind aktuell SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 6,89 Prozent auf 99,35 EUR), Infineon (+ 5,46 Prozent auf 83,90 EUR), PVA TePla (+ 4,05 Prozent auf 41,62 EUR), Siltronic (+ 3,38 Prozent auf 90,15 EUR) und JENOPTIK (+ 2,34 Prozent auf 47,16 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen derweil HENSOLDT (-2,38 Prozent auf 67,32 EUR), SMA Solar (-2,32 Prozent auf 50,50 EUR), Nemetschek SE (-2,14 Prozent auf 52,60 EUR), TeamViewer (-2,09 Prozent auf 4,79 EUR) und Eckert Ziegler (-1,86 Prozent auf 15,28 EUR).

Diese TecDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Infineon-Aktie. 652 309 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 157,059 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Werte im Blick

Unter den TecDAX-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 4,83 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die freenet-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,27 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at