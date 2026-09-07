Bechtle Aktie
WKN: 515870 / ISIN: DE0005158703
|TecDAX-Kursentwicklung
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07.09.2026 15:58:49
Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX legt am Nachmittag zu
Der TecDAX tendiert im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 0,28 Prozent stärker bei 4 034,19 Punkten. Damit kommen die im TecDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 564,398 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0,121 Prozent fester bei 4 027,61 Punkten, nach 4 022,75 Punkten am Vortag.
Der TecDAX erreichte am Montag sein Tagestief bei 4 010,58 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 4 036,25 Punkten lag.
So bewegt sich der TecDAX seit Beginn Jahr
Vor einem Monat, am 07.08.2026, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 4 068,78 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, wies der TecDAX einen Stand von 4 074,14 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 3 628,21 Punkten gehandelt.
Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 11,31 Prozent aufwärts. Das TecDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 4 284,41 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 322,31 Zählern markiert.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX
Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind derzeit Nordex (+ 10,39 Prozent auf 40,58 EUR), Infineon (+ 5,68 Prozent auf 60,09 EUR), AIXTRON SE (+ 5,45 Prozent auf 38,12 EUR), SMA Solar (+ 5,38 Prozent auf 59,70 EUR) und VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 5,16 Prozent auf 31,78 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen derweil QIAGEN (-2,89 Prozent auf 36,36 EUR), Sartorius vz (-2,87 Prozent auf 230,40 EUR), TeamViewer (-2,70 Prozent auf 6,67 EUR), SAP SE (-2,22 Prozent auf 181,56 EUR) und Bechtle (-1,66 Prozent auf 35,64 EUR) unter Druck.
Welche Aktien im TecDAX das größte Handelsvolumen aufweisen
Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 1 508 643 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 214,312 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der TecDAX-Mitglieder
Die TeamViewer-Aktie weist mit 6,89 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX auf. freenet lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,35 Prozent.
Redaktion finanzen.at
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