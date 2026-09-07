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TecDAX-Kursentwicklung 07.09.2026 15:58:49

Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX legt am Nachmittag zu

Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX legt am Nachmittag zu

Der TecDAX verzeichnet am Nachmittag Kursgewinne.

Der TecDAX tendiert im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 0,28 Prozent stärker bei 4 034,19 Punkten. Damit kommen die im TecDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 564,398 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0,121 Prozent fester bei 4 027,61 Punkten, nach 4 022,75 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte am Montag sein Tagestief bei 4 010,58 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 4 036,25 Punkten lag.

So bewegt sich der TecDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 07.08.2026, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 4 068,78 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, wies der TecDAX einen Stand von 4 074,14 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 3 628,21 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 11,31 Prozent aufwärts. Das TecDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 4 284,41 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 322,31 Zählern markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX

Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind derzeit Nordex (+ 10,39 Prozent auf 40,58 EUR), Infineon (+ 5,68 Prozent auf 60,09 EUR), AIXTRON SE (+ 5,45 Prozent auf 38,12 EUR), SMA Solar (+ 5,38 Prozent auf 59,70 EUR) und VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 5,16 Prozent auf 31,78 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen derweil QIAGEN (-2,89 Prozent auf 36,36 EUR), Sartorius vz (-2,87 Prozent auf 230,40 EUR), TeamViewer (-2,70 Prozent auf 6,67 EUR), SAP SE (-2,22 Prozent auf 181,56 EUR) und Bechtle (-1,66 Prozent auf 35,64 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im TecDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 1 508 643 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 214,312 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der TecDAX-Mitglieder

Die TeamViewer-Aktie weist mit 6,89 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX auf. freenet lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,35 Prozent.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Analysen zu TecDAX-Aktien
Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen
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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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AIXTRON SE 39,00 8,33% AIXTRON SE
Bechtle AG 35,72 -2,03% Bechtle AG
freenet AG 24,34 -0,41% freenet AG
Infineon AG 60,76 7,10% Infineon AG
Nordex AG 40,34 10,04% Nordex AG
QIAGEN N.V. 36,43 -2,03% QIAGEN N.V.
SAP SE 183,06 -0,97% SAP SE
Sartorius AG Vz. 232,10 -2,52% Sartorius AG Vz.
SMA Solar AG 59,70 5,76% SMA Solar AG
TeamViewer 6,61 -3,85% TeamViewer
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG 31,68 5,60% VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

Indizes in diesem Artikel

TecDAX 4 051,46 0,71%

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