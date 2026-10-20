Nemetschek Aktie
WKN: 645290 / ISIN: DE0006452907
|XETRA-Handel im Blick
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20.10.2026 17:58:45
Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX legt letztendlich zu
Schlussendlich schloss der TecDAX nahezu unverändert (plus 0,08 Prozent) bei 4 014,10 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 569,223 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0,084 Prozent tiefer bei 4 007,52 Punkten, nach 4 010,90 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 4 023,18 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 965,24 Zählern.
TecDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, wurde der TecDAX auf 3 948,65 Punkte taxiert. Der TecDAX erreichte vor drei Monaten, am 20.07.2026, den Wert von 3 771,59 Punkten. Der TecDAX notierte noch vor einem Jahr, am 20.10.2025, bei 3 756,03 Punkten.
Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 10,76 Prozent zu Buche. Das TecDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 4 284,41 Punkten. Bei 3 322,31 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im TecDAX
Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich aktuell QIAGEN (+ 3,84 Prozent auf 42,83 EUR), EVOTEC SE (+ 3,50 Prozent auf 2,72 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 3,05 Prozent auf 33,76 EUR), IONOS (+ 2,59 Prozent auf 35,70 EUR) und ATOSS Software (+ 2,31 Prozent auf 93,20 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich hingegen VERBIO Vereinigte BioEnergie (-7,12 Prozent auf 26,86 EUR), SMA Solar (-6,68 Prozent auf 51,70 EUR), Nemetschek SE (-4,92 Prozent auf 72,50 EUR), AIXTRON SE (-4,12 Prozent auf 31,42 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-3,23 Prozent auf 54,00 EUR).
Diese TecDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 6 045 591 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX mit 229,940 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
TecDAX-Fundamentalkennzahlen im Blick
Im TecDAX verzeichnet die TeamViewer-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 8,80 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der freenet-Aktie an.
Redaktion finanzen.at
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