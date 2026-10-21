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TecDAX-Kursentwicklung 21.10.2026 12:27:07

Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX legt mittags zu

Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX legt mittags zu

Der TecDAX befindet sich am Mittag im Aufwärtstrend.

Um 12:10 Uhr steht im XETRA-Handel ein Plus von 1,00 Prozent auf 4 052,52 Punkte an der TecDAX-Kurstafel. Die TecDAX-Mitglieder sind damit 568,600 Mrd. Euro wert. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,315 Prozent auf 4 025,03 Punkte an der Kurstafel, nach 4 012,39 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 4 054,10 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 4 008,65 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der TecDAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche stieg der TecDAX bereits um 0,973 Prozent. Noch vor einem Monat, am 21.09.2026, stand der TecDAX bei 4 011,52 Punkten. Der TecDAX erreichte vor drei Monaten, am 21.07.2026, den Wert von 3 777,18 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 21.10.2025, lag der TecDAX bei 3 789,96 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 11,82 Prozent nach oben. Bei 4 284,41 Punkten markierte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 322,31 Zähler.

TecDAX-Tops und -Flops

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind derzeit OHB SE (+ 7,18 Prozent auf 209,00 EUR), EVOTEC SE (+ 3,45 Prozent auf 2,82 EUR), TeamViewer (+ 2,92 Prozent auf 7,24 EUR), Sartorius vz (+ 2,49 Prozent auf 271,30 EUR) und Drägerwerk (+ 2,43 Prozent auf 96,80 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen hingegen Ottobock (-1,76 Prozent auf 50,20 EUR), HENSOLDT (-0,95 Prozent auf 85,50 EUR), Siltronic (-0,54 Prozent auf 64,15 EUR), Nordex (-0,16 Prozent auf 37,76 EUR) und United Internet (+ 0,08 Prozent auf 24,18 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 341 727 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 230,655 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Aktien im Fokus

Unter den TecDAX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 7,11 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. In puncto Dividendenrendite ist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,79 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Alle TecDAX-Werte im Überblick
Analysen zu TecDAX-Aktien
Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz. 98,20 2,08% Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
EVOTEC SE 2,81 -0,85% EVOTEC SE
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HENSOLDT 82,80 -1,19% HENSOLDT
Nordex AG 37,02 -2,63% Nordex AG
OHB SE 207,00 0,98% OHB SE
Ottobock 49,95 -0,70% Ottobock
SAP SE 214,40 4,28% SAP SE
Sartorius AG Vz. 272,10 4,49% Sartorius AG Vz.
Siltronic AG 58,70 -8,42% Siltronic AG
TeamViewer 7,40 -0,20% TeamViewer
United Internet AG 24,30 0,58% United Internet AG
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TecDAX 4 060,43 -0,18%

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