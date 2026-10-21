Siltronic Aktie
WKN DE: WAF300 / ISIN: DE000WAF3001
|TecDAX-Kursentwicklung
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21.10.2026 12:27:07
Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX legt mittags zu
Um 12:10 Uhr steht im XETRA-Handel ein Plus von 1,00 Prozent auf 4 052,52 Punkte an der TecDAX-Kurstafel. Die TecDAX-Mitglieder sind damit 568,600 Mrd. Euro wert. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,315 Prozent auf 4 025,03 Punkte an der Kurstafel, nach 4 012,39 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 4 054,10 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 4 008,65 Punkten verzeichnete.
So entwickelt sich der TecDAX auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche stieg der TecDAX bereits um 0,973 Prozent. Noch vor einem Monat, am 21.09.2026, stand der TecDAX bei 4 011,52 Punkten. Der TecDAX erreichte vor drei Monaten, am 21.07.2026, den Wert von 3 777,18 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 21.10.2025, lag der TecDAX bei 3 789,96 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 11,82 Prozent nach oben. Bei 4 284,41 Punkten markierte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 322,31 Zähler.
TecDAX-Tops und -Flops
Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind derzeit OHB SE (+ 7,18 Prozent auf 209,00 EUR), EVOTEC SE (+ 3,45 Prozent auf 2,82 EUR), TeamViewer (+ 2,92 Prozent auf 7,24 EUR), Sartorius vz (+ 2,49 Prozent auf 271,30 EUR) und Drägerwerk (+ 2,43 Prozent auf 96,80 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen hingegen Ottobock (-1,76 Prozent auf 50,20 EUR), HENSOLDT (-0,95 Prozent auf 85,50 EUR), Siltronic (-0,54 Prozent auf 64,15 EUR), Nordex (-0,16 Prozent auf 37,76 EUR) und United Internet (+ 0,08 Prozent auf 24,18 EUR).
TecDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 341 727 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 230,655 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der TecDAX-Aktien im Fokus
Unter den TecDAX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 7,11 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. In puncto Dividendenrendite ist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,79 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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