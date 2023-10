Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX liegt im Plus

Der TecDAX verzeichnet am Montag Kursanstiege.

Um 12:10 Uhr springt der TecDAX im XETRA-Handel um 0,42 Prozent auf 2 837,63 Punkte an. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 420,585 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der TecDAX 0,193 Prozent höher bei 2 831,12 Punkten in den Handel, nach 2 825,67 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 2 831,12 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 2 853,98 Punkten.

So entwickelt sich der TecDAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, wurde der TecDAX mit 3 019,78 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.07.2023, wies der TecDAX 3 302,53 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.10.2022, wurde der TecDAX auf 2 849,64 Punkte taxiert.

Der Index verlor seit Jahresbeginn 2023 bereits um 2,37 Prozent. Bei 3 350,46 Punkten markierte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 2 796,61 Punkten.

Top- und Flop-Aktien im TecDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen derzeit JENOPTIK (+ 5,61 Prozent auf 21,82 EUR), HENSOLDT (+ 3,38 Prozent auf 28,10 EUR), Kontron (+ 3,19) Prozent auf 19,38 EUR), Nemetschek SE (+ 2,77 Prozent auf 69,10 EUR) und Telefonica Deutschland (+ 1,62 Prozent auf 1,60 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind hingegen VERBIO Vereinigte BioEnergie (-3,43 Prozent auf 32,95 EUR), CompuGroup Medical SE (-2,87 Prozent auf 35,16 EUR), Nordex (-1,83 Prozent auf 9,92 EUR), Sartorius vz (-1,82 Prozent auf 226,10 EUR) und ATOSS Software (-0,70 Prozent auf 198,60 EUR).

Welche Aktien im TecDAX den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 658 435 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im TecDAX mit 146,236 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Aktien im Fokus

Die SMA Solar-Aktie präsentiert mit 9,49 2023 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Telefonica Deutschland-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 11,39 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

