Drägerwerk vz. Aktie

Drägerwerk vz. für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 555063 / ISIN: DE0005550636

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TecDAX-Performance im Fokus 07.08.2026 12:26:48

Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX mittags in Grün

Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX mittags in Grün

Der TecDAX zeigt heute eine positive Tendenz.

Um 12:10 Uhr geht es im TecDAX im XETRA-Handel um 1,75 Prozent aufwärts auf 4 071,11 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 543,985 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,853 Prozent auf 4 035,11 Punkte an der Kurstafel, nach 4 000,99 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 4 083,47 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 4 029,78 Punkten verzeichnete.

TecDAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den TecDAX bereits um 5,51 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 07.07.2026, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 3 832,85 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 07.05.2026, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 795,77 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.08.2025, erreichte der TecDAX einen Wert von 3 765,49 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 12,33 Prozent zu. Bei 4 284,41 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. 3 322,31 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

TecDAX-Top-Flop-Liste

Die stärksten Aktien im TecDAX sind derzeit SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 5,31 Prozent auf 83,30 EUR), IONOS (+ 5,17 Prozent auf 31,76 EUR), Nemetschek SE (+ 4,94 Prozent auf 59,45 EUR), SAP SE (+ 3,64 Prozent auf 177,20 EUR) und Eckert Ziegler (+ 3,09 Prozent auf 14,02 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen derweil Deutsche Telekom (-0,99 Prozent auf 28,86 EUR), Nordex (-0,40 Prozent auf 39,54 EUR), freenet (-0,16 Prozent auf 24,28 EUR), Drägerwerk (+ 0,00 Prozent auf 110,60 EUR) und Kontron (+ 0,19 Prozent auf 21,40 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 1 515 198 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 195,360 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Werte auf

Im TecDAX hat die TeamViewer-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 8,38 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Alle TecDAX-Werte im Überblick
Analysen zu TecDAX-Aktien
Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz. 108,80 -1,27% Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
Eckert & Ziegler 13,91 1,24% Eckert & Ziegler
freenet AG 24,10 -0,66% freenet AG
IONOS 32,08 6,30% IONOS
Kontron 21,88 2,72% Kontron
Nemetschek SE 60,85 7,04% Nemetschek SE
Nordex AG 38,98 -1,91% Nordex AG
SAP SE 177,68 3,09% SAP SE
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 83,25 5,78% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
TeamViewer 6,49 1,89% TeamViewer
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG 29,60 -0,74% VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

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TecDAX 4 068,78 1,69%

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